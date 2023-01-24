Türklerin Anadolu’dan Çıkarılması planının bu yüzyıldaki adı Türklüğün Anayasadan Çıkarılmasıdır

DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun açıklamalarının ardından olan eşit yurttaşlık ve Türk vatandaşlığı tartışmaları yeniden alevlendi.

Son Kale Derneği ise hazırladığı bir video ile tartışmalara tepki gösterdi.

Söz konusu videoda iş İnsanı Kaptan Mustafa Can, akademisyen yazar Erol Mütercimler, eski Amiral Cihat Yaycı, eski Bakan ve hukukçu Namık Kemal Zeybek ile Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Sinan Ogan’ın açıklamalarına yer verildi.

Videoda “Geçen yüzyılda yabancı devletler ve içimizdeki yabancılar eliyle uygulanmaya çalışılan ‘Türklerin Anadolu’dan Çıkarılması’ planının, bu yüzyıldaki adı ‘Türklüğün Anayasadan Çıkarılması’ planıdır.” ifadelerine ver verildi.