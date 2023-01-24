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  • Türklerin Anadolu’dan Çıkarılması planının bu yüzyıldaki adı Türklüğün Anayasadan Çıkarılmasıdır

Türklerin Anadolu’dan Çıkarılması planının bu yüzyıldaki adı Türklüğün Anayasadan Çıkarılmasıdır

Son Kale Derneği yayınladığı video ile son günlerin sıkça gündeme gelen konusu olan eşit yurttaşlık ve Türk vatandaşlığı konusuna tepki gösterdi.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 15:53
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Türklerin Anadolu’dan Çıkarılması planının bu yüzyıldaki adı Türklüğün Anayasadan Çıkarılmasıdır

Türklerin Anadolu’dan Çıkarılması planının bu yüzyıldaki adı Türklüğün Anayasadan Çıkarılmasıdır
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DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun açıklamalarının ardından olan eşit yurttaşlık ve Türk vatandaşlığı tartışmaları yeniden alevlendi.

Son Kale Derneği ise hazırladığı bir video ile tartışmalara tepki gösterdi.

Söz konusu videoda iş İnsanı Kaptan Mustafa Can, akademisyen yazar Erol Mütercimler, eski Amiral Cihat Yaycı, eski Bakan ve hukukçu Namık Kemal Zeybek ile Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Sinan Ogan’ın açıklamalarına yer verildi.

Videoda “Geçen yüzyılda yabancı devletler ve içimizdeki yabancılar eliyle uygulanmaya çalışılan ‘Türklerin Anadolu’dan Çıkarılması’ planının, bu yüzyıldaki adı ‘Türklüğün Anayasadan Çıkarılması’ planıdır.” ifadelerine ver verildi.

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Yurttas
24.01.2023 16:40
Ilk başlangıcı yapanin bugünkü iktidarın olduğunu unutmamak lazim...Andimiz,TC , Türkçe yerleşim yerinin isim değişikliği,Türk luk kafatascilik söylemi,Keşke Yunan galip gelseydi vs vs  
 
Yurtsever Devrimci
24.01.2023 16:39
Başımızdaki padişahlık düzeninde, konut satarak, uçaklarla, karayoluyla, Afkanlılar, Suriyeliler, bilmem nerelilerle doldurularak Türkler azınlığa düşürülmüştür.  
 
Altan ifter
24.01.2023 16:28
Deva değil zehir zıkkım partisi Türklüğün anayasadan çıkarılması Anadolu'dan atılmasıdir nasıl bu na alet oluyorlar  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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