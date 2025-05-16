Türklerin en çok göç ettiği ülke! Son dönemde Almanya'yı da geride bıraktı

Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler ve farklı yaşam arayışları, Türk vatandaşlarının yurt dışına göç etme eğilimini artırırken, çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı. Uzun yıllardır Türklerin en çok göç ettiği ülke olarak bilinen Almanya, son verilere göre bu unvanını Karadağ'a kaptırdı!

Evet, yanlış duymadınız! Özellikle son birkaç yılda Karadağ, Türk vatandaşları için cazip bir göç destinasyonu haline geldi. Bunun en büyük nedenleri arasında Karadağ'ın Türkiye ile olan kültürel yakınlığı, yaşam maliyetlerinin Avrupa standartlarına göre daha uygun olması, vizesiz seyahat imkanı ve doğal güzellikleri sayılıyor.

Almanya Neden Geride Kaldı?

Almanya, geçmişten günümüze Türk işçi göçünün yoğun olduğu bir ülke olmaya devam etse de, son dönemde oturum izinlerindeki zorluklar, yüksek yaşam maliyeti ve kültürel farklılıklar gibi etkenler Türk vatandaşlarının farklı alternatiflere yönelmesine neden oldu.

Karadağ'ın Cazibesi Artıyor!

Karadağ ise özellikle turizm sektöründeki büyüme, yatırım imkanları ve Avrupa Birliği'ne girme potansiyeliyle Türk vatandaşlarının ilgisini çekiyor. Ülkenin Adriyatik kıyısındaki muhteşem plajları, tarihi şehirleri ve doğal parkları da yaşam kalitesini artırmak isteyenler için önemli bir tercih sebebi. Ayrıca, Karadağ hükümetinin yabancı yatırımcılara yönelik uyguladığı kolaylaştırıcı politikalar da göçü teşvik ediyor.

Rakamlar Ne Söylüyor?

Henüz resmi ve kesin göç istatistikleri detaylı olarak açıklanmamış olsa da, Karadağ'da yaşayan Türk vatandaşlarının sayısında son yıllarda gözle görülür bir artış yaşandığı belirtiliyor. Özellikle emlak sektöründeki hareketlilik ve kurulan Türk işletmelerinin sayısındaki artış bu durumu destekliyor. Sosyal medya platformlarında da Karadağ'a yerleşen Türklerin paylaşımları bu ilginin giderek arttığını gösteriyor.