Türklerin içinde bulunduğu otomobil silahla tarandı. Yunan polisi alarma geçti

Yunanistan'da Türklerin içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir Türk ölürken, arkadaşı yaralandı.

Korkunç saldırı dün saat 13.00 sularında meydana geldi. "Makedonya” şehirlerarası otobüs terminali yakınlarında Özel araçlarının içinde oturan 2 Türk'ün bulunduğu aracın yanına plakası olmayan koyu renkli bir cip yanlarına yaklaştı.

Cipten inen bir kişi silahını çekerek araçta oturan 2 Türk'ü hedef aldı. Saldırıda 39 yaşındaki bir Türk vatandaşı başına ve kalbine isabet eden kurşunlar nedeniyle hayatını kaybetti. Aynı yaştaki iş arkadaşı ise saldırıdan hafif yaralarla kurtuldu.

ATEŞ AÇAN DA TÜRKTÜ İDDİASI

Polis, olay yerinde en az 7 mermi kovanı topladı. Olayın ardından Yunanistan polisi geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yunan basınına göre, saldırının organize bir suç çetesiyle bağlantılı olup olmadığı araştırılırken, Türk yetkililerin de konuyu yakından takip ettiği belirtildi.

protothema.gr'nin edindiği bilgiye göre, plakası olmayan siyah bir cipin içerisinde Türk kökenli iki kişi bulunuyordu.

Saldırganlar, olayın ardından olay yerinden ayrılarak araçlarına binerek kaçarken, yetkililer siyah cipin yalnızca bu eylem için kullanılmış olabileceği ya da daha önce terk edilmiş veya imha edilmiş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

Yetkililer, saldırganların kimliğinin tespit edilmesi ve olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

DAHA ÖNCEDE YAŞANDI

2024 yılının son günlerinde de benzer bir olay yaşanmıştı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da geçtiğimiz pazartesi iki Türk silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, bir Türk ise yaralanmıştı.

Saldırının mafya hesaplaşması olduğu ortaya çıkarken Yunanistan polisi kanlı hesaplaşmanın peşine düştü. Yunanistan, Atina ve Selanik’te Türk suç örgütlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı.