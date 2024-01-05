Türklerin unutamadığı ülke vizeyi kaldırdı

Kaynak: AA
Türklerin unutamadığı ülke vizeyi kaldırdı
Kenya, tüm ülkeler için geçerli olan vize muafiyeti başlattığını duyurdu. Afrika ülkesi Kenya, Türk halkının hafızasında terörist başı Öcalan’ın yakalanmasıyla yer etmişti.

Kenya bu uygulamayla tüm ülkelerden gelecek olan turistler ile ülke turizmine katkı sağlamayı hedefliyor.

Ulusal basından edinilen bilgilere göre, Kenya Göç İdaresi Genel Sekreteri Julius Bitok, vizesiz giriş yapan ilk kafilenin Jomo Kenyatta Havalimanı'na indiğini duyurdu.

Bitok, gelen ziyaretçilerin Elektronik Seyahat İzni (ETA) sistemi aracılığıyla Kenya'ya giriş yaptığını ve bu sistemle vize almalarına gerek kalmayacağını belirtti.

Bitok, vize muafiyeti kararıyla şimdiye kadar yaklaşık 5 bin ETA başvurusunun olduğunu söyleyerek 2 binden fazla başvurunun da onaylandığını söyledi.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, İngiltere'den bağımsızlığı kazanmalarının 60'ıncı yılı vesilesiyle 12 Aralık'ta yapılan törende 2024 yılı itibarıyla ülkeye girişte vize şartını kaldıracaklarını söylemişti.

Kenya, tüm ülkelere vize zorunluluğunu kaldırmasıyla 2027'de turist sayısını 4,5 milyona çıkarmayı hedefliyor.

Kenya bu karar ile kapılarını tüm dünyaya açıyor. Yabancı turist potansiyelini artırıyor.

BEBEK KATİLİ ÖCALAN KENYA’NIN BAŞKNETİNDE YAKALANMIŞTI

Kahve ve çayları ile ünlü olan Kenya’nın Türk halkının hafızasında ayrı bir yeri bulunuyor. 1998 Ekim’inde Türkiye’nin baskıları sonucunda Hafız Esad yönetimi tarafından Suriye’den kovulan Öcalan, aylarca ülke ülke gezmesinin ardından MİT ve Genelkurmay’ın ortak operasyonu ile Şubat 1999'da Kenya’nın başkenti Nairobi’de yakalanmıştı. Nairobi Emniyeti'nin Öcalan’ın yakalanmasında ülkeye gönderilen Türk ekibi işbirliği yapması Türkiye’de o dönem büyük takdir toplamıştı.

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