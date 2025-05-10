Türkmen lider yeni projeleri bizzat inceledi

Türkmen halkının Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, Aşkabat’taki büyük ölçekli inşaat projelerini yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında, Türkmenistan Devlet Mimarlık ve İnşaat Enstitüsü'nün hızla süren inşaatı ile birlikte, gençlik ve çocuk merkezi Güneşli ile diğer kamu projeleri değerlendirildi.

Başkentte modern standartlara uygun şekilde inşa edilen Devlet Mimarlık ve İnşaat Enstitüsü'nün kampüsü, ileri teknolojilerle donatılıyor. Milli Lider Berdimuhamedov, mimari tasarımlarda ulusal ögelerle çağdaş mimarinin bütünleştirilmesi gerektiğini belirtti. Öğrenci yurtları ve öğretim üyesi lojmanları da çağın gerekliliklerine uygun şekilde düzenleniyor.

Milli Lider ayrıca, çocuk ve gençlik merkezi Güneşli’nin proje alanını ziyaret etti. Burada yapılması planlanan Bazar Amanov Devlet Çocuk Kütüphanesi'nin yeni binası için modern teknolojilere dayalı tasarımlar ele alındı. Kütüphanenin merkezin içinde inşa edilmesi kararlaştırıldı.

Ziyaretin devamında, Aşkabat’ın güneyindeki Tarafsızlık Anıtı çevresinde yürütülen peyzaj ve müze projeleri değerlendirildi. Anıt bünyesinde yer alacak iki yeni müzenin, ülkenin tarafsızlık ilkesini ve BM kararlarını yansıtması hedefleniyor.

Sağlık alanında ise, 500 yataklı Onkoloji Merkezi ile 160 yataklı Uluslararası Pediatri Merkezi'nin inşaatı sürüyor. Ayrıca yeni kültür merkezi, diş sağlığı merkezi ve üniversite projeleri de şehirdeki diğer yatırımlar arasında yer alıyor.

Ayrıca, Türk firması GAP İnşaat’ın yürüttüğü Ahalteke Atçılık Kompleksi’ndeki yenileme çalışmalarını da yerinde inceleyen Berdimuhamedov, kalite ve zamanlamanın önemine dikkat çekti.