Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, 23 Eylül’de Türkmen Halk Konseyi’nin düzenlediği ulusal forumda yaptığı açıklamada, ülkenin bu yılki Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYİH) %6,3 oranında artacağını duyurdu. Berdimuhamedov, “Ulusal ekonomi dinamik bir şekilde büyüyor. Bu durum, yılın başından bu yana %6,3 seviyesinde seyreden istikrarlı GSYİH büyümesinin de kanıtıdır.” dedi.

YATIRIM VE ALTYAPI PROJELERİ

Berdimuhamedov, hükümetin yatırım politikasını iyileştirmeye odaklandığını belirterek, yatırım projelerinin bölgesel kalkınmayı desteklediğini vurguladı. Altyapı ve modernizasyon çabalarına 11 milyar dolar tahsis etme planlarını açıkladı. Bu fonlar, 2024 sosyo-ekonomik kalkınma programının bir parçası olarak endüstriyel ve sosyal tesislerin inşası ve iyileştirilmesi için kullanılacak. Eğitim, sağlık, kültür ve çeşitli endüstriyel sektörlere önemli yatırımlar yapılacağı belirtildi.

EKONOMİK REFORMLAR VE GELECEK PLANLARI

Berdimuhamedov ayrıca bankacılık sektörünü geliştirmeyi, ulusal para birimini istikrara kavuşturmayı ve istikrarlı bir para politikası sürdürmeyi amaçlayan reformları da görüştü. 1 Ocak’tan itibaren maaşlarda ve emeklilik maaşlarında %10’luk bir artış duyurdu. Halk Konseyi Başkanı ve ulusal lider Gurbanguly Berdimuhamedow, Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedow’un liderliğinde devam eden “büyük ölçekli dönüşümleri” övdü ve Türkmenistan’ın ekonomik gücünü artırmak için sosyo-ekonomik programların başarılı bir şekilde uygulanmasını takdir etti.

Türkmenistan’ın ekonomisi, doğal gaz ihracatına büyük ölçüde bağımlıdır. Son yıllarda, başta Çin ve Rusya olmak üzere artan gaz ihracatı, ülkenin ekonomik büyümesine önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) boru hattının inşası, enerji ihracat pazarlarını çeşitlendirmeyi amaçlayan bir diğer önemli projedir. Hükümet, gaz sektörünün yanı sıra, yollar, demiryolları ve havaalanları inşa etmek gibi büyük altyapı projeleriyle ekonomik çeşitlendirmeyi aktif olarak sürdürüyor.