Türkmenistan Büyükelçisi güven mektubunu sundu

Türkmen diplomatını yüksek göreve atanmasından dolayı tebrik eden Slovenya lideri, kendisine başarılı çalışmalar diledi ve Türkmenistan ile Slovenya arasındaki dostane ve saygılı ilişkilerin, iki ülke halklarının temel çıkarlarına uygun olarak devam edeceğine olan güvenini ifade etti. Buna karşılık, Türkmenistan Büyükelçisi, Slovenya Devlet Başkanı'na, yerleşik işbirliği, karşılıklı anlayış ve karşılıklı yarar sağlayan ortaklık geleneklerini sürdürmek için gereken her şeyi yapacağına dair güvence verdi.

Görüşmede, Türkmenistan ile Slovenya arasındaki siyasi ve diplomatik diyaloğun hem ikili bazda hem de uluslararası kuruluşlar çerçevesinde yoğunlaştırılmasının önemine dikkat çekildi ve karşılıklı yarar sağlayan ticari ve ekonomik ortaklığın daha da geliştirilmesinin önemi vurgulandı. Bu bağlamda Türkmen-Slovenya Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun faaliyetlerinin önemli rolü belirtildi. İki dost devlet arasındaki kültürel ve insani işbirliğinin geliştirilmesine ve genişletilmesine gereken özen gösterildi.

Toplantının sonunda Slovenya Cumhurbaşkanı Natasha Pirc-Musar, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov'a sıcak selamlarını ve en iyi dileklerini iletti.