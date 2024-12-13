Türkmenistan Cumhurbaşkanı 276 hükümlüyü affetti

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov, 12 Aralık'ta kutlanan Uluslararası Tarafsızlık Günü kapsamında 276 hükümlüyü affeden bir kararname imzaladı. Türkmen resmi haber ajansı Turkmenistaninfo.gov.tm'nin bildirdiğine göre, affedilenler arasında suçlarından pişmanlık duyan ve suçlarını kabul eden kişiler yer alıyor. Affedilen hükümlüler, cezalarının geri kalan kısmından muaf tutulacak ve serbest bırakılacaklar.

YILLIK ADALET GELENEĞİ

Bu affın, Türkmen hükümetinin her yıl gerçekleştirdiği geleneksel bir adalet uygulaması olduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yargı sistemini insancıl bir şekilde dönüştürmeyi ve hukukun üstünlüğünü tesis etmeyi amaçlıyor. Uluslararası Tarafsızlık Günü, Türkmenistan için büyük bir öneme sahip bir gün olarak, her yıl çeşitli etkinliklerle anılıyor. Bu yılki affın, ülkede sosyal barışı güçlendirme ve cezaevlerindeki durumu iyileştirme amacını taşıdığı ifade ediliyor.

GEÇMİŞTEKİ AF UYGULAMALARI

Türkmenistan, affetme uygulamalarını sadece Uluslararası Tarafsızlık Günü'nde değil, diğer önemli günlerde de yürütüyor. Örneğin, bu yılın Eylül ayında, ülkenin bağımsızlığının 33. yıldönümü vesilesiyle 736 kişi affedilmişti. Benzer şekilde, her yıl Ramazan ayındaki Kadir Gecesi gibi dini bayramlar, af kararnamesinin çıkarılması için bir fırsat olarak kullanılıyor.

SON YILLARDA BİNLERCE KİŞİ AFFEDİLDİ

Son birkaç yıl içinde, Türkmenistan'da yaklaşık 20.000 kişi, Cumhurbaşkanlığı affı ile serbest bırakıldı. Bu sayede, ülke cezaevlerindeki yoğunluk azaltılmaya çalışılıyor ve hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması hedefleniyor. Ayrıca, affedilen kişilerin toplum içinde olumlu bir değişim yapabilmesi için çeşitli rehabilitasyon programlarına katılmaları teşvik ediliyor.

Türkmenistan'ın affetme geleneği, sadece cezaevlerindeki durumları iyileştirmeyi değil, aynı zamanda toplumda adalet duygusunu pekiştirmeyi amaçlıyor. Bu tür kararlar, vatandaşlar arasında güven ve barış ortamı yaratmak için önemli bir araç olarak değerlendiriliyor.