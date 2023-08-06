Türkmenistan Havayolları Moskova uçuşlarını askıya aldı

Türkmenistan Havayolları, Ukrayna'nın İHA saldırılarının ardından Moskova uçuşlarını askiye aldığını açıkladı.

KAYNAK: DHA
Türkmenistan Havayolları Moskova uçuşlarını askıya aldı

Rusya başkenti Moskova’ya uçuşların askıya alındığını duyuran Türkmenistan Havayolları, uçuşların Moskova yerine, doğudaki Kazan kentine yapılacağını bildirdi. Kararın nedenine ilişkin bir şey söylenmezken, Batı medyası ‘güvenlik kaygısı’ olduğunu kaydetti.

Türkmenistan Havayolları, Rusya başkenti Moskova’ya uçuşların 8 Ağustos’tan 28 Ekim’e kadar askıya alındığını duyurarak seferlerin doğudaki Kazan kentine yönlendirildiğini belirtti.

Türkmenistan Havayolları’ndan yapılan açıklamada, “Türkmenistan Havayolları, 8 Ağustos - 28 Ekim 2023 tarihleri arasında Aşkabat-Moskova hattındaki uçuşlarını askıya alacak. Rusya'ya uçuşlar Aşkabat-Kazan güzergahlarında gerçekleştirilecek” denildi. Şirketten uçuşların askıya alınmasının nedenine ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

MOSKOVA’NIN GÖBEĞİNE HAVA SALDIRISI

Batı medyası, Türkmenistan Havayolları’nın karara neden olarak ‘güvenlik kaygısını’ gösterirken, Ukrayna, başkent Moskova’da geçtiğimiz hafta iki kez İHA saldırısı düzenlemiş ve saldırılarda gökdelen hasar görmüştü.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, bugün saat 11.00 sıralarında Ukrayna’ya ait İHA’nın, Moskova’ya girişi sırasında hava savunma birimlerince imha edildiğini duyurdu.

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