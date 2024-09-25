Türkmenistan'ın Özbekistan'a ihracatı yüzde 80 arttı

Kaynak: Haber Merkezi
Türkmenistan'ın Özbekistan'a ihracatı yüzde 80 arttı

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İstatistik Ajansı'nın raporuna göre, Türkmenistan, Ocak-Ağustos 2024 döneminde Özbekistan'a ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre %80'den fazla artırdı.

Bu dönemde iki ülke arasındaki ticaret cirosu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %55,7 yani 288,4 milyon ABD doları artışla 805,4 milyon ABD dolarına ulaştı.

Türkmenistan'ın Özbekistan'a ihracatı bu yılın ilk sekiz ayında yüzde 82 artışla 727,1 milyon dolara ulaştı.

Aynı zamanda Özbekistan'dan Türkmenistan'a ithal edilen mal ve hizmetlerin toplam değeri ise 78,3 milyon doları buldu. Karşılaştırma yapmak gerekirse, geçen yılın aynı döneminde bu rakam 118,4 milyon dolardı.

Ayrıca Özbekistan'ın bu yıl dış ticaret cirosu 25 milyar 359 milyonu ithalat, 17 milyar 344 milyonu ihracat olmak üzere 42 milyar 703 milyon doları aştı.

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