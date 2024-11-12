Türkmenistanlı kadın turiste kapkaç şoku! Kameraya saniye saniye kayıttaydı

Olay, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda meydana geldi. Türkmenistan uyruklu kadın, arkadaşlarıyla birlikte sokakta yürürken telefonuyla ilgilenirken kendisini takip eden bir kişi tarafından kapkaça uğradı.

Şaşkınlık içinde olan kadın ve arkadaşları, kapkaççıyı kovalamaya başladı.

Ancak şahıs ara sokaklarda kaybolup izini kaybettirdi.

Kapkaç anı ve kovalamacası güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Olayın ardından polis ekibi ihbar üzerine olay yerine sevk edildi.

Türkmenistan uyruklu kadın şikayetçi oldu ve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.