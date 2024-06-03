Türksat 6A yarın ABD'ye gidecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türksat 6A yarın ABD'ye gidecek

Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu olan Türksat 6a uzaya gönderilmesi için yarın ABD'ye gidecek.

Türkiye’nin ilk yerli haberleşme uydusu olan Türksat 6a yarın ABD’ye gidecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A’nın Temmuz ayının 2. Haftasında uzaya fırlatılacağını açıkladı.

İlk yerli haberleşme uydusu olan Türksat 6A’nın son testleri tamamlandı ve paketleme işlerinde artık sona yaklaşıldı. 4 Haziran tarihinde SpaceX’in tesislerine gönderilecek olan Türksat 6A, Temmuz ayının 2. Haftasında SpaceX Falcon 9 roketi ile beraber uzaya fırlatılacak.

Bakan Uraloğlu konu hakkında, 17 saatlik ABD yolculuğu sonrasında, uzay için yolculuk testlerinin yapılacağını açıkladı. Türksat 6A’nın yakıt dolumu işlerinin de SpaceX’e ait hangarda yapılacağı ardından Temmuz ayının 2. Haftasında gönderilmesini planladıklarını açıkladı.

Son Haberler
Tansu Çiller’in eşi Özel Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı Gündem
Tansu Çiller’in eşi Özel Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
TFF açıkladı. İlk kez İtalya maçında uygulanacak Spor
TFF açıkladı. İlk kez İtalya maçında uygulanacak
Diyarbakır Valiliği’nden yasak kararı Yerel Haberler
Diyarbakır Valiliği’nden yasak kararı
Gratis'te racon kesen kız konuştu. Neden korku saldığını açıkladı Gündem
Gratis'te racon kesen kız konuştu. Neden korku saldığını açıkladı
Başı önünde deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Başı önünde deyimi ne anlama geliyor?
Önce sosyal medyadaki halini sonra gerçek görüntüsünü ifşa etti Magazin
Önce sosyal medyadaki halini sonra gerçek görüntüsünü ifşa etti
Dağ ayısı erkeklerden hoşlandığını açıkladı. Bütün Recep İvediklere müjde Magazin
Dağ ayısı erkeklerden hoşlandığını açıkladı. Bütün Recep İvediklere müjde