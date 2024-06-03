Türkiye’nin ilk yerli haberleşme uydusu olan Türksat 6a yarın ABD’ye gidecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A’nın Temmuz ayının 2. Haftasında uzaya fırlatılacağını açıkladı.

İlk yerli haberleşme uydusu olan Türksat 6A’nın son testleri tamamlandı ve paketleme işlerinde artık sona yaklaşıldı. 4 Haziran tarihinde SpaceX’in tesislerine gönderilecek olan Türksat 6A, Temmuz ayının 2. Haftasında SpaceX Falcon 9 roketi ile beraber uzaya fırlatılacak.

Bakan Uraloğlu konu hakkında, 17 saatlik ABD yolculuğu sonrasında, uzay için yolculuk testlerinin yapılacağını açıkladı. Türksat 6A’nın yakıt dolumu işlerinin de SpaceX’e ait hangarda yapılacağı ardından Temmuz ayının 2. Haftasında gönderilmesini planladıklarını açıkladı.