Türksat 6A’nın fırlatılacağı tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “TÜRKSAT 6A uydusunun gönderileceği tarihi ve saati duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A uydusunun Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.20'de yörüngesine gönderileceğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu daha önce yaptığı açıklama kapsamında, "Ülkemizin uydu alanındaki tecrübesi Türksat 6A'nın uzaya gönderilmesiyle taçlandırılmış olacak ve uydumuz bize yeni bir dönemin kapısını aralayacak, ülkemiz için milat olacak." Değerlendirmesinde bulundu.