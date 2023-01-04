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Şeker fabrikalarının son varlıkları AKP'li isme sigortalandı. Şeker gibi ihale

AKP’nin özelleştirme furyasından en büyük yarayı alan Türkşeker’in elde kalan varlıklarının, 2018’de AKP’den milletvekili aday adayı olan İsmail Purtuloğlu’nun şirketine 6,1 milyon TL’ye sigortalatıldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 13:16
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Türkşeker’in elde kalan varlıkları AKP’li İsmail Purtuloğlu’nun şirketine 6,1 milyon TL’ye sigortalatıldı

Şeker fabrikalarının son varlıkları AKP'li isme sigortalandı. Şeker gibi ihale
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AKP iktidarında gerçekleştirilen ve kamu kurumlarını batağa saplayan özelleştirmelerden en büyük zararı alan kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. oldu. Şirketin 2018’de 13,2 milyon TL olan faaliyet zararı 2021 yılında 1 milyar TL’ye fırladı. Özkaynaklarının ise tamamı eriyerek eksi 3,2 milyar TL’ye kadar geriledi.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Fabrikaları özelleştirilen kurumun elde kalan arazileri de yok pahasına satışa çıkarıldı. Muhalefetin, “ihanet” olarak değerlendirdiği satışların ardından kurum adeta uçurumun kenarına sürüklendi. “AKP’lilerin rant kapısı olduğu” eleştirileri yöneltilen kurum, dikkat çeken bir ihaleye imza attı.

TEK TEKLİF ALINDI

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 8 Aralık’ta pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihalede yalnızca bir şirketten teklif alındı. İhale kapsamında Türkşeker’e ait fabrika ve teşkilat müdürlükleri varlıklarının “muhtelif risklere karşı” sigortalanacağı belirtildi. 2023 yılını kapsayan sigorta işi için Ulaşım Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi ile anlaşma yapıldı. Türkşeker Genel Müdürlüğü ile şirket arasında 27 Aralık’ta 6 milyon 128 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

AKP’DEN ADAYDI

Ulaşım Sigorta isimli şirketin yönetiminde ise tanıdık bir ismin yer aldığı belirlendi. Şirketin Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ndeki kayıtlarında yetkili olarak görünen iki isim Abdulmenaf Güder ve İsmail Purtuloğlu oldu. Purtuloğlu’nun, 24 Haziran 2018 tarihindeki genel seçimlerden önce AKP’den milletvekili aday adaylığını açıklamıştı. Purtoğlu, AKP logolu kürsüden fotoğrafı ile birlikte Nisan 2018’de yayımlanan bir açıklamada adaylığına yönelik, “Halka hizmet, hakka hizmet anlayışıyla çıktığımız bu yolda var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullanmıştı. Ancak Purtoğlu, 2018 genel seçimlerine yönelik AKP’nin milletvekili adayları listesinde kendisine yer bulamamıştı.

MALİ BORÇLAR KATLANDI

Kötü yönetim nedeniyle batağa saplanan Türkşeker’in mali borçları yıllar itibarıyla dramatik şekilde arttı. Kurumun 2017 yılında 2,8 milyar TL olan mali borçlarının, yıllara göre artışı şu şekilde:

2018: 2,9 milyar TL

2019: 3,1 milyar TL

2020: 4,6 milyar TL

2021: 4,4 milyar TL

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vatandaş
4.01.2023 14:38
negüzel kendi aralarında bölüşüyorlar :)))  
 
0606
4.01.2023 14:35
Şeker fiyatlarına bu kadar zam yap hala acık var yuh şekerim şakir ihalesiyle sigortala millet sizi sandıga gömecek sesinizi duyan olmayacak hesabını vereceksiniz akp  
 
Alihiracal
4.01.2023 14:24
Batan geminin malları yiyin efendiler yiyin  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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