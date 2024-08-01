TürkTraktör karını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
TürkTraktör karını açıkladı

TürkTraktör, 2024 yılının ilk 6 ayında 24.920 adet traktörü üretim hattından indirirken, Türkiye’deki traktör üretiminin %59’unu ve ihracatının %80’ini gerçekleştirdi.

Aynı dönemde TürkTraktör’ün TMS 29 hükümlerine göre enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal verileri şu şekilde:

Net kâr 3.836 milyon TL, toplam ciro 33.668 milyon TL, faaliyet kâr marjı %16,2 ve FAVÖK marjı %18,4 olarak kaydedildi.

TürkTraktör, 2024 yılının ilk yarısında yurt içi pazarda 17.604 adet traktör satışı gerçekleştirirken ihracatta ise 8.185 adet traktör ihraç etti. Türkiye traktör pazarında TürkTraktör, iki markasıyla toplamda %48,3 pazar payına sahip olup liderliğini kesintisiz olarak 17 yıldır sürdürmektedir. New Holland markasıyla pazar lideri olan TürkTraktör’ün premium markası Case IH ise pazarda ikinci sırada.

TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Séjourné, 2024 yılının ilk yarısını güçlü bir şekilde tamamladıklarını belirterek, “Tarımı ve şehirleri geleceğe hazırlamak için var gücümüzle çalışırken, Türkiye’deki traktör üretiminin %59’unu ve ihracatının %80’ini karşılamaktan büyük bir gurur duyuyoruz.

Geniş ürün gamımızla en son teknoloji traktör ve ekipmanları sunarak çiftçilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Sürdürülebilir ve çevreci tarımın anahtarı olan bu teknolojileri tercih eden çiftçilerimize yürekten teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

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