Turok efsanesi geri dönüyor

Turok: Origins, dinozor avcısı Turok’un efsanesini yeni nesil oyun platformlarına taşımaya hazırlanıyor. 2008’den sonra sessizliğe bürünen Turok serisi, 2024’ün sonlarına doğru Saber Interactive imzası ile PlayStation 5, PC ve Xbox Series X/S için geri dönüyor. Serinin eski hayranlarını heyecanlandıran bu geri dönüş, oyunculara dinozorlarla dolu vahşi dünyada yeniden avlanma fırsatı sunacak.

Turok serisi, özellikle N64 döneminin ikonik oyunları arasında yerini almıştı. Ancak yıllardır yeni bir oyun gelmemişti. Turok: Origins, bu boşluğu doldurmak için piyasaya sürülüyor. 2024 yılında duyurulan ve The Game Awards'ta tanıtılan oyun, henüz bir çıkış tarihi açıklanmasa da, gösterilen oyun içi görüntülerle dikkatleri üzerine çekti.

OYNANIŞ VE YENİLİKÇİ SİSTEMLER

Turok: Origins, serinin klasik FPS yapısını bir kenara bırakarak, bu kez üçüncü şahıs bakış açısına sahip bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Saber Interactive, daha önce de bu tür oyunlarda başarılı bir geçmişe sahip, bu yüzden üçüncü şahıs bakış açısının oyun dünyasına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Oyuncular, dinozorları avlarken geniş bir silah yelpazesi kullanabilecekler. Yaylar, keskin nişancı tüfekleri, ışın tabancaları ve plazma tüfekleri gibi birçok farklı silah, dövüş mekanikleriyle entegre edilecek.

Turok: Origins’de ayrıca co-op modunun da olacağı belirtiliyor. İlk defa Turok evreninde birden fazla oyuncunun aynı anda maceraya atılması mümkün olacak. Oyuncular, bir araya gelip dinozorlar ve yabancı ırklara karşı mücadele ederken, birbirlerine destek olabilecekler. Yine de, oyunun kaç oyuncuyla oynanabileceği konusunda resmi bir açıklama yapılmış değil.

TUROK EVRENİNDE YENİ BİR HİKAYE

Turok: Origins, eski Turok oyunlarının evrenine bağlı olarak şekillenecek. Oyun yönetmeni Jesús Iglesias, hikayenin, Turok savaşçılarının insanlığı tehdit eden yabancı bir ırka karşı verdiği mücadeleyi konu aldığını açıkladı. Turok'un tarihi, uzun yıllardır bir miras olarak aktarılan bir serüven olarak tanımlanıyor. Bu yeni oyunla birlikte, Turok savaşçılarının tarihi ve evreni daha da derinlemesine keşfe çıkacak.

PREORDER VE BEKLENTİLER

Turok için henüz ön siparişler açılmadı, ancak oyun önceden listelendi. Turok hayranları, bu nostaljik geri dönüş için sabırsızlanıyor ve oyun çıkış tarihi açıklandığında, ön sipariş süreci başlatılacak. Saber Interactive, bu yeni macera ile Turok’un adını bir kez daha oyun dünyasında duyurmayı hedefliyor.

Turok dinozor avcılığı ve bilim kurgu temalarını birleştiren dinamik yapısıyla oyun dünyasında dikkat çekecek gibi görünüyor.