Turo'nun yeni kararı otomotiv sektörde şok etkisi yarattı

2010 yılında kurulan Turo, özel araç sahiplerinin araçlarını platform üzerinden kiralamasına olanak tanıyor. "Araçların Airbnb'si" olarak da anılan şirket, Ocak 2022'de halka arz başvurusunda bulunmuş, ancak piyasa koşullarındaki değişiklikler ve büyüme hızının yavaşlaması nedeniyle planlarını ertelemişti.

Turo'nun halka arz planlarını iptal etme kararı, eşler arası araç paylaşım şirketi Getaround'un ABD operasyonlarını durdurmasından sadece bir gün sonra geldi. Getaround, Turo gibi girişim sermayesi destekli bir şirket olarak başlamış, ancak 2022'de özel amaçlı bir satın alma şirketiyle birleşerek halka açılmıştı.

Turo, ABD'nin yanı sıra Kanada, Avustralya, Fransa ve Birleşik Krallık'ta da faaliyet göstermeye devam ediyor. Eylül 2024 itibarıyla şirket, dünya genelinde 150.000 aktif ev sahibi, 350.000 aktif araç listesi ve 3,5 milyon aktif misafir bildirdi.

CEO Andre Haddad, şirketin 2020'de 150 milyon dolar olan gelirinin 2024'te 958 milyon dolara yükseldiğini ve bu güçlü performansın gelecekteki yatırımlar için bir temel oluşturduğunu ifade etti. Haddad, "Şirketimizin özel kalma planlarından yararlanarak, tüm paydaşlar için uzun vadeli değer yaratacak önemli yatırımlar yapmayı planlıyoruz. Ev sahiplerimiz ve misafirlerimiz için harika bir deneyim yaratmaya odaklanmamız, bu alandaki tüm rakiplerimizi geride bırakmamızı sağladı ve faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda lider konumuna geldik" dedi.

Şirketin gelirleri istikrarlı bir şekilde artarken, büyüme hızı yavaşladı. 2021'de 469 milyon dolar gelir elde eden Turo, bu dönemde COVID-19 pandemisinin de etkisiyle yıllık %213'lük bir büyüme kaydetti. 2022'de gelirini 746,6 milyon dolara çıkaran şirket, bu kez %59'luk bir yıllık büyüme oranına ulaştı. 2023'te ise gelir 879,7 milyon dolara yükseldi ve yıllık %18'lik bir büyüme gerçekleşti.

Şirket, 2022'den bu yana kârlı bir performans sergiliyor ve bu dönemde 154,7 milyon dolar net gelir elde etti. Ancak, 2023'te net gelir 14,7 milyon dolara düştü. 2024 yılına ait tam yıl sonuçları henüz açıklanmadı.

Başka bir deyişle, şirketin performansı 2023'te düşüş yaşadı, ardından 2024'te toparlandı, ancak halka arz hedefleri için gereken seviyelere ulaşamadı.