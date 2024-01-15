Yemeklerin vazgeçilmez eşlikçisi turşuyu pek çok çeşitle yapabiliyoruz. Evde annelerimizin yaptığı turşuları hazırlamadık için salatalık turşusu tarifini derledik. Peki, turşu nasıl yapılır? Salatalık turşusu tarifi için malzemeler neler?

İşte salatalık turşusu tarifi…

SALATALIK TURŞUSU TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 3 kilogram taze tarla salatalığı ya da kornişon salatalık

- 1 baş sarımsak

- 1 yemek kaşığı kadar nohut

- Yaklaşık 8-9 su bardağı su

- Yarım bağ maydanoz ya da dereotu

- 2 su bardağı üzüm sirkesi

- 6 yemek kaşığı iri tuz

- 1 tatlı kaşığı limon tuzu

SALATALIK TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Salatalıkları ve maydanozu iyice yıkayın. Sarımsakları ayıklayın.

5 kg'lık bir bidon veya kavanoz kullanın. Salatalıkları sıkı bir şekilde doldurun.

Aralara sarımsakları ve 4-5 adet nohutu serpiştirin.

Kavanozun yarısında limon tuzunu ekleyin ve salatalıkları yerleştirmeye devam ediniz.

Ara ara sarımsak ve nohut serpiştirmeye devam edin. Kavanoz tamamen dolduğunda en üste doğranmamış maydanozları ekleyin.

Ayrı bir kapta tuz, sirke ve suyu karıştırın.

Kavanozu bu karışım ile doldurun ve hava almayacak şekilde sıkıca kapatın.

Su, sirke ve tuzun eşit miktarda dağılması için kavanozu birkaç kez çevirin.

Turşuyu güneş görmeyen bir yerde, örneğin dolapta, saklayın.

En az 15 gün bekledikten sonra turşunuz hazır. Lezzetini tam anlamıyla almak için biraz daha uzun süre bekletmek de mümkün.

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu sarımsaklı salatalık turşusu, sofralarınıza taze ve ferah bir lezzet katacak. Afiyet olsun!