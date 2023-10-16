Turşu yapımının püf noktaları 1 kilo biber turşusuna ne kadar sirke ve tuz konur?

1 kilo kavanoza biber turşu yapımı çok pratik bir işlemdir. Yeter ki turşuya konulması gereken malzemelerin ne kadar oranla konulacağı bilinsin. Sirke, tuz, limon tuzu ve şeker biber turşusunun olamazsa olmaz malzemeleridir. Ana malzemeleri olduğu gibi turşunun uzun sürede tüketilmesini de sağlarlar. Biber turşusu özellikle kış aylarına hazırlık olarak yapıldığı için uzun süre muhafaza ediliyor olması önemlidir. 1 kilo biber turşusu nasıl yapılır, ne kadar sirke konur ve tuz konur biberin turşu olabilmesi için bilinmesi gereken dipnotlardır.

1 KİLO KAVANOZA BİBER TURŞU YAPIMI

Biber turşu yapımı çok pratiktir. İşlem zor değildir. Bu nedenle de zahmetsiz bir şekilde biber turşusunu yapabilirsiniz. Önemli olan hangi biberden turşu yapacağınızı seçmenizdir. Bir de kaç kg turşu yapacağınız da önemlidir. Çünkü yapmak istediğiniz kg göre malzemelerin oranları da değişecektir. Bu noktada 1 kilo biber turşunun nasıl yapıldığı üzerinde durulacaktır. Malzemelerin neler olduğu ve ne kadar konduklarından bahsedilecektir.

1 KİLO KAVANOZ BİBER TURŞUSU NASIL YAPILIR?

*Genelde biber turşusu denilince akla küçük süs biberleri gelir. Küçük süs biberi ya da başka bir çeşit biber olsa da malzemelerin oranları aynı olacaktır. 1 Kilo biber turşu yapımı aşamaları şu şekildedir:

*İlk önce biberlerin iyice temizlenmesi gerekir.

*Temizlenen biberlerin üzeri bıçakla çizilir. (Bunun nedeni biberlerin salamurayı çekmesidir.)

*Üzeri bıçak ile çizilmiş biberler 1 kiloluk kavanoza konulur.

*İkinci kısım turşu suyu hazırlamaktır. Biber turşusu için gerekli olan malzemeler tuz, şeker, limon tuzu ve sirkedir.

*Bu malzemeler 1 kiloluk kavanoz için yeterli miktarda olmalıdır.

*Bunun için 1 su bardağından biraz az üzüm sirkesi, 1 yemek kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı limon tuzu ve 1 tatlı kaşığı şeker konulmalıdır.

*Tüm bu malzemeler biraz su dökülerek iyice karıştırılır ve biber dolu 1 kiloluk kavanoza dökülür.

İ*steye bağlı olarak biber turşusu içine sarımsak da konulabilir.

1 KİLO BİBER TURŞUSUNA NE KADAR SİRKE KONUR?

Turşu suyunun olabilmesi için malzemelerin miktarları doğru bilinmelidir. Örneğin sirke oranı çok ya da az olursa yapacağınız biber turşusu tam olmayabilir. Erken bozulabilir. Biberler yumuşayabilir ve yenmez hale gelebilir. Bunun için miktar önemlidir. Eğer 1 kilo biber turşusu yapmak istiyorsanız yarım su bardağı ya da 1 su bardağından biraz daha az sirke koymanız gerekir.

1 KİLO BİBER TURŞUSUNA NE KADAR TUZ KONUR?

Turşu suyunda sirke ile birlikte tuz oranı da çok önemlidir. 1 kiloluk biber turşusuna yarım su bardağı ya da 1 su bardağından biraz daha az sirke koyulur. 1 kiloluk biber turşusundaki tuz oranı ise 1 yemek kaşığıdır.