ÖSYM Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS ek tercih döneminin başladığını duyurdu. TUS sınavına giren adaylar arama motorlarında TUS 2.dönem ek tercihleri araştırıyor. Peki, Peki, TUS ek tercihleri ne zaman? 2022 TUS ek tercihleri nasıl yapılır?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ek tercih dönemi, ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında başladı. Peki, TUS ek tercih nasıl yapılır?

ÖSYM’nin yaptığı duyuru sonrasında 2022-TUS 2. Dönem ek tercih işlemleri başladı. TUS EK

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 05-12 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

2022 TUS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

TUS sınavına giren adaylar, tercihlerini bireysel olarak 05 Aralık 2022 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecektir.

TUS 2.dönem ek yerleştirme için tercih işlemleri, 12 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.