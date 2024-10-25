TUSAŞ saldırısında kahreden detay! Yanıtlanmayan telefon şehit taksici Murat Arslan'ın 'kader anı' oldu

T24’ten Tolga Şardan'ın aktardığına göre, saldırıda hayatını kaybeden taksicinin kaderini değiştiren bir telefon olayı ortaya çıktı. Şardan, saldırıyı gerçekleştiren iki teröristin, saldırıdan bir gün önce TUSAŞ’ın G1 kapısında keşif yaptıklarını belirtti.

Şardan’ın aktardığı bilgilere göre, teröristler, aynı gün taksi durağında çanta veya herhangi bir yük taşımadan G1 kapısına gidip dönerken, ilk taksicinin telefon numarasını alarak ertesi gün için iletişim planı yaptılar.

TAKSİCİ TELEFONLARINI AÇMADI

Saldırı günü geldiğinde, teröristler bu taksiciyi aradı fakat telefonuna yanıt alamadılar. Alternatif bir yol kalmayınca, karşıdaki taksici Murat Arslan’ın aracına binmek zorunda kaldılar. Arslan, o gün hiçbir şeyden habersiz olarak, tarihe geçecek bir eylemin planlandığından habersizdi.

Yolda teröristler tarafından katledilen Arslan, kardeşiyle birlikte taksicilik yaparak geçimini sağlayan bir emekçiydi. O sabah, meslektaşının telefonu açmaması nedeniyle iki teröristle karşılaşan Arslan, tarihin en trajik terör olaylarından birinin kurbanı oldu.