TUSAŞ saldırısında yaralanan 15 kişi taburcu edildi

Kaynak: AA
TUSAŞ saldırısında yaralanan 15 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 15'inin taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 15'inin taburcu edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 15'i taburcu edildi. 7 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Son Haberler
Kütahya'da trafik kazası: 4 yaralı
Kütahya'da trafik kazası: 4 yaralı
Terör örgütünün sözde finansmanı tutuklandı
Terör örgütünün sözde finansmanı tutuklandı
İmamoğlu’ndan İstanbullulara müjde
İmamoğlu’ndan İstanbullulara müjde
Bulgaristan seçimlerinde çifte vatandaşlara 'sandığa gidin" çağrısı
Bulgaristan seçimlerinde çifte vatandaşlara 'sandığa gidin" çağrısı
Evini yaktı, apartman sakini 'oksijen vermeyin' diyerek şaşırttı
Evini yaktı, apartman sakini 'oksijen vermeyin' diyerek şaşırttı