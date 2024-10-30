TUSAŞ saldırısında yeni detay ortaya çıktı! Teröristleri Sivas'tan Ankara'ya getirmiş

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik 23 Ekim’de terör saldırısı düzenledi.

Terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 5 kişi şehit olurken 22 kişide yaralandı. Ankara'da bulunan savunma sanayi tesisine yönelik düzenlenen saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı.

TUSAŞ'a silahlı ve bombalı saldırı da bulunan PKK'lı teröristlerin Sivas’tan Ankara'ya taksiyle geldikleri belirlendi. Teröristleri Ankara'ya getiren taksi şoförü sorguya alındı.

Saldırıyı düzenleyen PKK’lı teröristlerin saldırı gerçekleştirmeden bir gece önce Sivas'ın Kangal ilçesinden Ankara Polatlı'ya geldikleri öğrenildi.

Durumu ise iki teröristi televizyonda görünce tanıyan bir lokantacı ortaya çıkardı. Lokantacı teröristleri gördüğünü hatırlayınca durumu ilçe polisine bildirdi. Teröristlerin Sivas’ın Kangal ilçesine beyaz bir kamyonetle geldikleri, lokantada yemek yedikten sonra tuttukları ticari taksi ile Polatlı'ya gittikleri belirlendi. Lokantacının bildirmesiyle ortaya çıkan detay sonrası teröristlerin Sivas’tan Ankara’ya getiren Taksi sürücüsü A.O. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.