TUSAŞ’a terör saldırısında kritik ayrıntı! Bilerek o saati beklediler

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ne (TUSAŞ) 23 Ekim’de terör saldırısı gerçekleşti. 2 PKK’lı terörist öğleden sonra 16:00 sularında TUSAŞ’a taksiyle gelerek terör eylemi gerçekleştirdi.

Terör saldırısında 4’ü TUSAŞ, 1’i taksici olmak üzere 5 kişi şehit olurken 22 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirilen teröristler ise etkisiz hale getirildi. Türkiye’nin savunma sanayiine yönelik gerçekleştirilen bu saldırı herkesi şoke ederken saldırganların yaptıkları plan ortaya çıktı.

TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen terör olayında saldırı saati dikkat çekti. Saldırı anı planlı bir şekilde personelin çıkış yaptığı saate denk getirilerek daha kanlı bir eylem amaçlandığı tahmin ediliyor.

Ayrıca teröristlerin, uzun namlulu silah yerine parlamasını ve çarpmalarda ses çıkarmasını engellemek için kamufle edilen AK-74U model kalaşnikofu tercih ederek saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edildi.

El bombaları ve EYP yüklü olduğu ifade edilen sırt çantasının dışında teröristlerin tabancalarının ise yakın mesafe susturuculu glock marka tabanca olduğu belirtildi.