Tuşba'da otomobil kazası: 3'ü ağır 6 yaralı

Kaynak: İHA
Tuşba'da otomobil kazası: 3'ü ağır 6 yaralı

Van'ın Tuşba ilçesinde, akşam saatlerinde Tuşba Belediyesi civarında meydana gelen kazada, 2 otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Kazanın detayları henüz tam olarak belirlenmedi. Sürücülerinin isimleri tespit edilemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, yaralananlar için ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kazada sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındılar.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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