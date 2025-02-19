TÜSİAD Başkanı'na soruşturma

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın ardından TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında da soruşturma başlatıldı.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan hakkında 13 Şubat'ta dernek kurulunda yaptığı konuşması nedeniyle ' Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs' suçlarından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Şüpheliler Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras'ın Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulundurulmalarının sağlanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir" denildi.

İFADE VERMEYE GÖTÜRÜLÜYORLAR

Turan ve Aras polis eşliğinde savcılığa ifade vermeye götürülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama:

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın 13 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen TÜSİAD genel kurulunda yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli beyanları nedeniyle hakkında adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından dolayı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 14 Şubat 2025 tarihinde re'sen soruşturma başlatılmış,

Yapılmakta olan soruşturma sırasında, 13 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen dernek genel kurulunda konuşma yapan TÜSİAD başkanı Orhan Turan isimli şahsın da konuşmasında, adli merciilerce yürütülmekte olan bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikteki beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şüpheli Orhan TURHAN hakkında, Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs suçlarından dolayı re'sen soruşturma başlatılmasına karar verilmiş olup,

Şüpheliler Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras'ın Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulundurulmalarının sağlanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir.