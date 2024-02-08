TÜSİAD başkanını seçti. Mevcut başkanla devam edilecek

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı'na 2015’te Erkut Yücaoğlu'nun ardından seçilen Tuncay Özilhan başkanlığı, YİK'te halen başkan yardımcısı olarak görev yapan Ömer Aras'a devretti.

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı sıfatıyla son defa kürsüye gelen Tuncay Özilhan, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Özilhan, ekonomik sıkıntılara dair açıklamada bulundu.

Özilhan, “Yüksek enflasyon, istikrarısızlık, düşük katma değerli üretim, orta gelir tuzağı, yeşil ekonomiye uyum ihtiyacı ve orta gelir tuzağı önemli başlıklar olarak duruyor" ifadelerini kullandı.

Özilhan, sorunları kesin ve kalıcı olarak çözmek yerine sadece palyatif çözümlerin vakit kaybına yol açtığını ve yapısal sorunların ertelendiğini vurguladı.

Yüksek enflasyon ve refah üretmeyen büyümenin geçim sıkıntısını beraberinde getirdiğinin vurgulayan Özilhan, senelerdir aynı sorunları yaşayan ülkenin 2024’te hâlâ gelir adaletsizliğiyle mücadele ettiğini söyledi.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’da kürsiye geçerek açıklamalarda bulundu. Turan, önümüzdeki yerel seçimlerin genel seçim mantığında ilerlemek yerine kentlerdeki yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik somut projeleri tartışacağımız bir zemin oluşturmasını umduğunu söyledi.