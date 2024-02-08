TÜSİAD başkanını seçti. Mevcut başkanla devam edilecek

Kaynak: Bloomberght
TÜSİAD başkanını seçti. Mevcut başkanla devam edilecek
Türk Sanayici ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) olağan Genel Kurul toplantısı düzenledi.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı'na 2015’te Erkut Yücaoğlu'nun ardından seçilen Tuncay Özilhan başkanlığı, YİK'te halen başkan yardımcısı olarak görev yapan Ömer Aras'a devretti.

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı sıfatıyla son defa kürsüye gelen Tuncay Özilhan, toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Özilhan, ekonomik sıkıntılara dair açıklamada bulundu.

Özilhan, “Yüksek enflasyon, istikrarısızlık, düşük katma değerli üretim, orta gelir tuzağı, yeşil ekonomiye uyum ihtiyacı ve orta gelir tuzağı önemli başlıklar olarak duruyor" ifadelerini kullandı.

Özilhan, sorunları kesin ve kalıcı olarak çözmek yerine sadece palyatif çözümlerin vakit kaybına yol açtığını ve yapısal sorunların ertelendiğini vurguladı.

Yüksek enflasyon ve refah üretmeyen büyümenin geçim sıkıntısını beraberinde getirdiğinin vurgulayan Özilhan, senelerdir aynı sorunları yaşayan ülkenin 2024’te hâlâ gelir adaletsizliğiyle mücadele ettiğini söyledi.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’da kürsiye geçerek açıklamalarda bulundu. Turan, önümüzdeki yerel seçimlerin genel seçim mantığında ilerlemek yerine kentlerdeki yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik somut projeleri tartışacağımız bir zemin oluşturmasını umduğunu söyledi.

İlgili Haberler
Kripto paralarda son gelişmeler ne?
Kripto paralarda son gelişmeler ne?
Tüketici kredilerinin miktarı 1 Trilyon 533 milyar lirayı aştı
Tüketici kredilerinin miktarı 1 Trilyon 533 milyar lirayı aştı
Dünyaca ünlü gıda zincirinin satışları düştü
Dünyaca ünlü gıda zincirinin satışları düştü
Borsa İstanbul rekor kırdı
Borsa İstanbul rekor kırdı
Son Haberler
Filipinler'de toprak kaymasında 10 kişi öldü Dünya
Filipinler'de toprak kaymasında 10 kişi öldü
Erdoğan’ın ekonomi modeline Merkez Bankası'nın kilit isminden ağır gönderme Gündem
Erdoğan’ın ekonomi modeline Merkez Bankası'nın kilit isminden ağır gönderme
Bakan Fidan, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile Ankara'da görüştü Gündem
Bakan Fidan, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile Ankara'da görüştü
Tüm gün oturmak ölüm getiriyor Sağlık
Tüm gün oturmak ölüm getiriyor
Kripto paralarda son gelişmeler ne? Ekonomi
Kripto paralarda son gelişmeler ne?
Ünlü metal grubu İstanbul'a geliyor Kültür Sanat
Ünlü metal grubu İstanbul'a geliyor
Putin’in rakibine soğuk duş: Yüksek mahkemeye taşıyacağım Dünya
Putin’in rakibine soğuk duş: Yüksek mahkemeye taşıyacağım