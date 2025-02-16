TÜSİAD'a soruşturma açılmıştı... Gerçeği muhtarlar açıkladı

Türkiye'nin Patronlar Dünyası (TÜSİAD), enflasyonla mücadelenin maliyetine katlanmanın giderek zorlaştığını belirterek ekonomiyi eleştirmişti. Dolar kurundaki hareketlenme ve kredi faizlerindeki artış, iflaslarıda beraberinde getirdi. Ekonomideki sorun karşısında ayakta durmak zorluk çeken pek çok şirket, muhtarlıklara icra tebligatlarını getirmeye devam ediyor.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana'nın Seyhan ilçesinde Çınarlı Mahallesi Muhtarı Necla Yılmaz'ı ziyaret etti. Muhtarlığa gelen icra tebligatlarına değinen Şevkin, "Sadece ocak ayı içerisinde konkordato ilan eden 400’e yakın şirket var ve 21 şirket de iflas bildirmiş durumda. Muhtarlığa gelen icra tebligat dosyalarına baktığımız zaman, gittiğimiz her muhtarlıklarda bu manzara ile karşı karşıya kalıyoruz. İcra dosyalarına baktığımız zaman 23 milyon icra dosyasının takipte olduğu biliniyor. AKP’nin ülkeyi ekonomik olarak hangi noktaya getirdiğinin ürünü olan şu manzarayı halkımızın dikkatine sunmak istiyorum" dedi.

23 MİLYON İCRA DOSYASININ TAKİPTE OLDUĞU BİLİNİYOR

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana'nın Seyhan ilçesinde Çınarlı Mahallesi Muhtarı Necla Yılmaz'ı ziyaret etti. Şevkin, muhtarlığa gelen icra tebligatlarına dikkat çekerek, AK Parti'nin ekonomi politikasını eleştirdi. Masada yığılmış tebligatları gösteren Şevkin, "Ülkenin geldiği nokta, muhtarlıklardaki bu evraklardan belli oluyor" dedi. Şevkin, şunları söyledi:

"Baktığımız zaman 4 trilyon 144 milyar lira, finans kuruluşlarına ve bankalara insanların kredi ve kredi kartı borçları var. Sadece ocak ayı içerisinde konkordato ilan eden 400’e yakın şirket var ve 21 şirket de iflas bildirmiş durumda. Muhtarlığa gelen icra tebligat dosyalarına baktığımız zaman, gittiğimiz her muhtarlıklarda bu manzara ile karşı karşıya kalıyoruz. İcra dosyalarına baktığımız zaman 23 milyon icra dosyasının takipte olduğu biliniyor. AKP’nin ülkeyi ekonomik olarak hangi noktaya getirdiğinin ürünü olan şu manzarayı halkımızın dikkatine sunmak istiyorum.”

"HER GÜN ONLARCA TEBLİGAT GELİYOR"

Çınarlı Mahallesi Muhtarı Necla Yılmaz ise gelen tebligatlara ilişkin, “Her gün onlarca tebligat geliyor. Hacizler, cezalar, trafik cezaları, boşanma tebligatları.. Ödeyemiyorlar diye çoğunun evine haciz gidiyor. O kadar çok tebligat geliyor ki millet altından kalkamıyor. Ekonomik krizden dolayı bu tebligatlar geliyor. Biz de postacı gibi olduk” diye konuştu.

Muhtar Yılmaz'ın tebligatların bir kısmının da boşanma tebligatı olduğunu söylemesi üzerine ise Şevkin, boşanma sebeplerinin bir nedeninin de ekonomi olduğunu belirtti. Şevkin, “İnsanların artık çarkı döndüremediğinin en önemli göstergesi. Muhtarlıklar adeta tebligat merkezlerine döndü” dedi.