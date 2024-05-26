TÜSİAD’dan ‘yeni müfredat’ açıklaması: Çocuklarımızın geleceğine katkı sağlamayacaktır

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Talim Terbiye Kurulunca onaylanan yeni eğitim müfredatına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Cumhuriyet değerlerine, çağdaş eğitim normlarına ve bilimselliğe uygunluğa ilişkin eleştiriler giderilmeden uygulamaya konulacak müfredatın kalkınma hedeflerine ve çocukların geleceğine katkı sağlamayacağına dikkat çekildi.

TÜSİAD’ın açıklaması şu şekilde:

"Yeni öğretim programı (müfredat) ile ilgili olarak Talim Terbiye Kurulu'nca yürütülen iki haftalık değerlendirme sürecinin ardından dün yapılan açıklamada; üçte biri müfredatın ana yaklaşımını içeren ortak metne yönelik olmak üzere toplam 67 bini aşkın görüş ve öneri alındığı ifade edilmiştir.

“ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNE KATKI SAĞLAMAYACAKTIR”

Yapılan açıklamada 'öğretim programlarında bazı genel tashihler yapıldığı, görüş ve önerilerin şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkelerinin gereği olarak değerlendirilerek öğretim programlarına yansıtıldığı, yeni müfredatın Kurul onayından geçtiği ve makam onayının ardından Bakanlığın internet sitesi üzerinden erişilebileceği' belirtilmiştir. Askıda kaldığı süre boyunca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne yönelik farklı eğitim paydaşlarınca kapsamlı görüş ve öneriler dile getirilmiştir. Geri bildirim süresi içinde, 10 Mayıs’ta TÜSİAD görüş belgesi de Milli Eğitim Bakanlığı’na iletilmiştir. Bu görüş belgesinde, müfredatın askıya çıkarılan hali ile; temel felsefesi ve amaçları açısından akıl ve bilim üzerine inşa edilmiş Cumhuriyet değerlerine, hazırlık süreci açısından demokratik katılımcılık ilkesine, gerekçesi ve içeriği açısından çağdaş eğitim normlarına uygun bir yaklaşım içinde olmadığı ifade edilerek farklı başlıklar altında öneriler sunulmuştur. Müfredata iletilen geri bildirimler eğitim paydaşlarının ve toplum kesimlerinin konuya verdiği önemin bir göstergesidir.

"FİKRİ HÜR NESİLLER YETİŞTİRMELİYİZ"

Yeni müfredat askıya çıktığında, özellikle ana yaklaşımını açıklayan ortak metin başta olmak üzere, içeriğine yönelik kapsamlı eleştiriler dile getirilmiştir. İki haftalık süre içinde bu yöndeki eleştirileri giderecek nitelikte bir değişiklik yapılıp yapılmadığı konusunda eğitim paydaşları ve kamuoyuna bilgi verilmelidir. Akıl ve bilim üzerine inşa edilmiş Cumhuriyet değerlerine, bilimselliğe ve çağdaş eğitim normlarına uygunluk konusundaki eleştiriler giderilmeden uygulamaya alınacak bir müfredat, çocuklarımızın geleceğine ve kalkınma hedeflerimize katkı sağlamayacaktır. Toplumsal ve ekonomik gelişmemiz için 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' nesiller yetiştirmeliyiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin nasıl bir eğitim alacağına dair güven ortamı oluşturulması çok önemlidir."