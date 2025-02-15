TÜSİAD'ın akil isimlerinden beklenmedik hamle! Soruşturma sonrası...

Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın iddiasına göre; TÜSİAD'ın onursal başkanları, Yüksek İstişare Konseyi başkanları ve eski yönetim kurulu başkanlarından oluşan isimlerin soruşturma gündemiyle toplanacağı belirtildi.

TÜSİAD’TA TOPLANTI İDDİASI

Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras’ın ‘sistem çöktü’ ve son yaşanan soruşturmaların demokrasiyi zedelediğine dair söylemleri hakkında başlatılan soruşturmanın ardından TÜSİAD cephesinden beklenmedik bir hamle geldi. Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın haberine göre; TÜSİAD'ın onursal başkanları, Yüksek İstişare Konseyi başkanları ve eski yönetim kurulu başkanlarından oluşan isimlerin soruşturma gündemiyle toplanacağı iddia edildi.

NASIL BİR YOL İZLENECEĞİ ELE ALINACAK

1970'li yıllarda kurucuların o günkü tabiriyle ''Fikir Üreten Fabrika'' kimliği ile kurulan TÜSİAD'ın onursal başkanları, Yüksek İstişare Konseyi başkanları ve eski yönetim kurulu başkanlarından oluşan isimlerin soruşturma gündemiyle bir araya geleceği aktarıldı. Toplantıda TÜSİAD'ın akil isimleri olarak adlandırılan önemli isimlerinin soruşturma kararıyla ilgili nasıl bir yol izleneceğini ele alacağı aktarıldı.

TÜSİAD'IN AKİL ADAMLARI KİMLER?

TÜSİAD'ın onursal başkan unvanını taşıyan isimler; Rahmi Koç, Bülent Eczacıbaşı, Ömer Dinçkök, Muharrem Kayhan, Tuncay Özilhan ve Erkut Yücaoğlu.

Dernekte Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan isimler ise Ömer Dinçkök, Cem Boyner, Bülent Eczacıbaşı, Halis Komili, Muharrem Kayhan, Erkut Yücaoğlu, Tuncay Özilhan, Ömer Sabancı, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Ümit Boyner, Muharrem Yılmaz, Haluk Dinçer, Cansen Başaran Symes, Erol Bilecik ve Simone Kaslowski.

NELER YAŞANMIŞTI?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) bugün olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. TÜSİAD'ın sunumu 'Politik hayatta olağanüstü olaylar' başlıklı slaytla başladı.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras konuşmasında da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılması, 'tekelleşme' iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinden tutuklanması, HALK TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, tutuklanması ve ordudan ihraç edilen genç teğmenlere değindi. Slaytta politikacıların, iş insanlarının ve gazetecilerin sorgulanıp tutuklandıkları belirtildi.

Sunumda Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenlerin TSK'dan ihraç edilmesine de yer verilmesi dikkat çekti. Olağanüstü olayların toplumda endişe yarattığı ve güven sarstığı dile getirildi.

TÜSİAD Genel Kurulu’nda konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, 'Çok kısa sürede meydana gelen olayların bir kısmını toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz.' değerlendirmesini yapmıştı.

İKTİDARDAN SERT TEPKİ GELMİŞTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik; TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın açıklamalarına sert tepki göstermişti. Çelik, "ülke gündemine dair değerlendirme yapma hakkı ile siyaseti şekillendirme ve yargıya talimat verme girişimleri birbirinden ayrı konular olduğunu" kaydetti. TÜSİAD’ın bu eleştirileri için Adalet Bakanı Tunç “Yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır” dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatıldı.