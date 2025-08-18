Tutankamon’un gizemi Hamburg’da dijitalle canlanıyor

Hamburg, tarihin en gizemli figürlerinden biri olan Firavun Tutankamon’un büyüleyici dünyasına ev sahipliği yaptı.

Gaußhöfe’de açılan “Tutankamon: İmmersif Sergi Deneyimi”, dijital sanat ve sanal gerçeklik teknolojisiyle Antik Mısır’ın sırlarını ziyaretçilere sundu.

İngiliz arkeolog Howard Carter’ın 1922’de Krallar Vadisi’nde keşfettiği, bozulmamış ilk firavun mezarıyla ünlenen Tutankamon’un hikayesi, bu sergide modern teknolojiyle yeniden yorumlandı.

Sergi, tarih meraklılarını, sanatseverleri ve teknoloji tutkunlarını bir araya getirerek, 3.300 yıl önceki bir medeniyeti çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi. Sergi, ziyaretçileri beş tematik odada bir zaman yolculuğuna çıkardı.

İlk odada, Antik Mısır’ın piramitleri, ritüelleri ve firavunları hakkında bilgilendirici panolar yer aldı.

İkinci odada, sanal gerçeklik (VR) gözlükleriyle Tutankamon’un ruhunun (Ka) öbür dünyaya yolculuğu deneyimlendi.

Ziyaretçiler, krokodil başlı tanrıça Ammut’un gölgesinde, Tutankamon’un ruhunun “sonsuz yaşam” sınavına tanıklık etti.

Üçüncü odada, orijinal boyutlarda bir lahit ve mumya replikası dikkat çekerken, yapay zeka destekli bir fotoğraf kabiniyle ziyaretçiler kendi yüzlerini Antik Mısır tarzında görebildi.

Tutankamon’un yaşamı, Mısır tanrıları ve günlük yaşam sahneleri, adeta bir zaman makinesindeymişçesine canlandı.

Son odada ise Skarabäus figürleri ve papirüs baskılar gibi hediyelik eşyalar ziyaretçileri bekledi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Tutankamon’un mezarı, 20. yüzyılın en büyük arkeolojik keşiflerinden biri olarak kabul edildi.

İngiliz arkeolog Howard Carter’ın 1922’deki buluşu, Mısırbilim dünyasında bir dönüm noktası oldu.

Oxford Üniversitesi’nden Mısırbilimci Dr. Aidan Dodson, “Tutankamon’un mezarı, diğer firavun mezarlarının aksine soyulmamış olmasıyla eşsizdir. Bu, bize Antik Mısır’ın dini ritüellerini ve sanatını doğrudan inceleme fırsatı verdi” dedi.

Mezardan çıkan 5.000’den fazla eserin, özellikle altın ölüm maskesi ve “uzaydan gelen hançer” olarak bilinen göktaşı demirinden yapılmış hançer, bilim insanlarını hâlâ büyüledi.

Japonya’daki Chiba Üniversitesi’nden Prof. Dr. Takeshi Nakagawa’nın liderliğinde yapılan bir araştırma, bu hançerin Mitanni Krallığı’ndan hediye olarak geldiğini ve Anadolu topraklarında üretildiğini ortaya koydu. Amarna Mektupları’na dayanan bu çalışma, MÖ 14. yüzyılda Mısır-Mitanni diplomatik ilişkilerini aydınlattı.

Tutankamon’un genç yaşta ölümü ise hâlâ tartışma konusu oldu. Londra Üniversitesi’nden genetik uzmanı Dr. Carsten Pusch’un 2010’da gerçekleştirdiği DNA analizleri, Tutankamon’un sıtma ve kemik hastalığı nedeniyle 19 yaşında öldüğünü gösterdi. Ancak, bazı uzmanlar cinayet teorisini dışlamadı.

Kahire Üniversitesi’nden Mısırbilimci Dr. Zahi Hawass, “Tutankamon’un mezarı, sadece hazineleriyle değil, çözülmemiş gizemleriyle de bizi cezbediyor. Dijital sergiler, bu hikayeleri geniş kitlelere ulaştırarak genç nesilleri tarihle buluşturuyor” dedi.

HAMBURG’UN KÜLTÜREL SAHNESİNE KATKI

Hamburg’un Ottensen bölgesindeki Gaußhöfe, eski bir tiyatro prova alanıyken, bu sergiyle Antik Mısır’ın büyülü dünyasına kapı açtı.

Serginin küratörü Mohamed Atef Abdelshafy, “Bu sergi, Tutankamon’un aşk hikayesi, mezarının keşfi ve hazinelerinin görkemi olmak üzere üç ana temayı işliyor. Ziyaretçiler, Mısır’daki Büyük Mısır Müzesi’ni deneyimlemiş gibi hissedecek” dedi.

Sergi, aileler ve çocuklar için de interaktif bir deneyim sundu. Hamburg Üniversitesi’nden sanat tarihçisi Prof. Dr. Charlotte Schreiter, “Dijital sanat, tarihle teknolojiyi birleştirerek öğrenmeyi eğlenceli hale getiriyor. Bu sergi, Hamburg’un kültürel çeşitliliğine önemli bir katkı sağlıyor” yorumunu yaptı.

ZİYARETÇİ DENEYİMİ VE GELECEK PLANLAR

Sergi, açıldığı ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler, özellikle 360 derecelik projeksiyon odasında zamanın nasıl geçtiğini unuttuklarını belirtti.

Hamburg’da üç ay boyunca açık kalacak sergi, yoğun talep üzerine süresini uzatabilir. Biletler, serginin resmi web sitesi üzerinden temin edilebildi.

Tutankamon’un hazineleri, 2022’den bu yana Kahire’deki Büyük Mısır Müzesi’nde sergileniyor, ancak bu dijital deneyim, orijinal eserlerin replikalarını ve sanal gerçeklik unsurlarını birleştirerek eşsiz bir atmosfer oluşturdu.

Antik Mısır’ın gizemli kralı Tutankamon, Hamburg’da teknolojiyle yeniden doğdu. Bu sergi, tarih ve sanatseverler için kaçırılmaması gereken bir deneyim sundu.