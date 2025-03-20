Tutkunları heyecanla bekliyordu! Dünyada Yılın Otomobili finalistleri belli oldu

Otomotiv dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen "Dünyada Yılın Otomobili" (WCOTY) yarışmasının finalistleri açıklandı. Altı farklı kategoride finale kalan araçlar belli oldu. Ana kategoride BMW X3, Hyundai Inster ve Kia EV3 modelleri kapışacak. Bu da demek oluyor ki 2025 Dünyada Yılın Otomobili unvanı bu sene Almanya veya Güney Kore'ye gidecek.
Yarışmanın kazananları, 16 Nisan'da New York Otomobil Fuarı'nda kamuoyuna duyurulacak. BMW X3, sadece ana kategoride aday gösterilirken diğer finalistlerin birden fazla kategoride zafer kazanma şansı var. Hyundai Inster ve Kia EV3, "Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili" ödülü için Porsche Macan Electric ile yarışacak. Hyundai Inster aynı zamanda BYD Seagull ve elektrikli MINI Cooper ile "Dünyada Yılın Şehir Otomobili" unvanı için kapışacak.
Öte yandan Kia EV3'ün "Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı" ödülü için Toyota Land Cruiser Prado ve Volkswagen ID. Buzz ile mücadele edeceğini belirtelim. Premium otomobil kategorisinde Porsche'nin iki modeli göze çarpıyor. Macan ve Panamera, Volvo EX90 ile "Dünyada Yılın Lüks Otomobili" unvanını kazanmak için rekabet edecek. Benzer bir durum spor otomobil kategorisinde de yaşanıyor. Porsche 911 Carrera GTS ve Taycan Turbo GT, bu dalda BMW M5 ile mücadele edecek.
İşte altı kategoride finale kalan otomobillerin tam listesi...
Dünyada Yılın Otomobili
BMW X3
Hyundai Inster / Casper Electric
Kia EV3
Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili
Hyundai Inster / Casper Electric
Kia EV3
Porsche Macan Electric
Dünyada Yılın Lüks Otomobili
Porsche Macan
Porsche Panamera
Volvo EX90
Dünyada Yılın Performans Otomobili
BMW M5
Porsche 911 Carrera GTS
Porsche Taycan Turbo GT
Dünyada Yılın Şehir Otomobili
BYD Seagull / Dolphin Mini
Hyundai Inster / Casper Electric
Mini Cooper Electric
Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı
Kia EV3
Toyota Land Cruiser / Land Cruiser 250
Volkswagen ID. Buzz