İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe başkanlık seçimi öncesi faaliyetleri durdurulan Tuttur.com ile ilgili gündeme gelen iddialara ilişkin başlattığı soruşturmanın sonucunu açıkladı.

Savcılık, kişisel verilerin silindiğine dair iddiaların yapılan incelemeler neticesinde gerçeği yansıtmadığını ve bu iddiayı ortaya atan sosyal medya kullanıcısının ise tutuklandığını duyurdu.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARIN VERİLERİNİN SİLİNDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Bahis soruşturmasının başlamasının ardından 'pameranti' rumuzlu Y.K. isimli sosyal medya kullanıcısı, "bahis soruşturması" süreci başlamadan önce Tuttur.com'da üyeliği bulunan Fenerbahçeli futbolcuların verilerinin silindiğini iddia etti.

SARAN GROUP İDDİALARI YALANLAYIP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Bunun üzerine Saran Group bir açıklama yaparak paylaşılan görüntülerdeki IP adreslerinin Tuttur'un altyapısıyla örtüşmediğini, Tuttur.com veritabanı mimarisinde "tutturcom_center_user" isimli bir tablonun hiçbir zaman bulunmadığını, yedek alındığı iddia edilen veritabanının Tuttur.com'un veritabanlarıyla ilgisiz olduğunu ve tek bir tablo üzerinden tüm kullanıcı verilerine erişimin mümkün olmadığını duyurdu. Ayrıca Sadettin Saran asılsız bilgileri yaydığı gerekçesiyle 80 sosyal medya hesabı için suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIK SORUŞTURMASINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Sosyal medyadaki iddialar ve Fenerbahçe Başkanı Saran'ın suç duyurusundan sonra savcılık soruşturma başlattı. Yapılan soruşturmada şirketin elindeki veriler incelendi üzerinde oynama yapılmadığı tespit edildi. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı gerekçesiyle 'pameranti' rumuzlu Y.K. hakkında tutuklama kararı çıktı. Daha önce Fanatik Haber Müdür Umut Eken, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' cezaevine gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Saran Holding bünyesinde bulunan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesinin ve buna bağlı lisanslarının iptali nedeni ile artık faaliyet göstermeyen "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine dair iddiaların kamuoyunda geniş bir şekilde yer bulması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iddiaların araştırılması için re'sen başlatılan soruşturma işlemleri sırasında lehe/aleyhe maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için usulünce alınan Hakimlik kararı doğrultusunda "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde kolluk güçlerinin adli bilişim ekipleri tarafındanyerinde inceleme yapılmış olup, düzenlenen raporda; iddia edildiği üzere "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde herhangibir değişiklik yapılmadığı tespit edilmiştir.

Bu tespit üzerine “X” sosyal medya platformunda bu iddiayı ortaya atan @pameranti rumuzlu kullanıcının Y.K isimli kişi olduğunun belirlenmesi ile bu kişi hakkında TCK m.217/A “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu iddiası ile ayrıca yürütülen soruşturmada sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verilmiştir İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, kamuoyunda geniş yer bulan ve ülkemiz futbolunu ilgilendiren bir soruşturma veya benzer soruşturmalar hakkında yanıltıcı, teyitsiz ve farklı algı yaratacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi hususu; Kamuoyunun bilgisine duyurulur."