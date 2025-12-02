Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ettiği mücadeleden 90+5. dakikada attığı golle 1 puanı kurtardı. Bu golün ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın büyük bir sevinç yaşadığı görülürken, ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Jhon Duran attı! Sadettin Saran 'Okan' diye haykırdı - Resim : 2

SADETTİN SARAN'IN OKAN BURUK'A SESLENDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Sadettin Saran, Jhon Duran'ın attığı gol sonrası protokol tribününde büyük bir sevinç yaşadığı görüldü. Sevinçten adeta çılgına dönen Saran'ın görüntüler sosyal medyada büyük ilgil görürken, flaş bir iddia ortaya atıldı.

Golün hemen ardından, tribünleri de coşturmaya çalıştığı görülen genç başkanın 'Okan Buruk'un adını bağırdığı yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. Ancak, bu iddia dışında Saran’ın, golü atan Jhon Duran’ın ismini söylediğini ya da 'Oley' dediği yönünde paylaşımlar da yapıldı.

