Tutuklama sonrası ilk üst düzey çıkış! Macron'dan dikkat çeken 'İmamoğlu' mesajı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tutuklama sonrası ilk üst düzey çıkış! Macron'dan dikkat çeken 'İmamoğlu' mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk üst düzey çıkış Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan geldi. Macron, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaşananlar için Türkiye'de özgürlüklere yönelik sistematik saldırılardan üzüntü duyduklarını ifade etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk üst düzey çıkış Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan geldi. Macron, Türkiye'nin Avrupa için önemini vurgularken, İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası yaşananlar için Türkiye'de özgürlüklere yönelik sistematik saldırılardan üzüntü duyduklarını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve 30 kadar Avrupa ülkesiyle gerçekleştirdiği zirvenin sonunda Türkiye’de 19 Mart’ta başlayan süreçle ilgili konuştu.

wqu.webpFransız TF1 kanalının Agence France Press’ten aktardığına göre Macron, ‘muhaliflere ve sivil topluma kovuşturmaların sistematik niteliğine’ dikkat çekti.

İMAMOĞLU MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Macron, “İstanbul belediye başkanının gözaltına alınıp tutuklanması yalnızca pişmanlık duyulacak bir ihlal” dedi.

Fransa cumhurbaşkanı Macron, gözaltına alınan İmamoğlu'na ilişkin şunları kaydetti;

“Muhalefet figürleri ve sivil toplum üyelerinin sistematik soruşturmaya tabi tutulması, haber alma ve toplanma özgürlüğüne saldırılar ve İstanbul belediye başkanının gözaltına alınıp tutuklanması yalnızca pişmanlık duyulacak ihlal ve saldırılardır. Türkiye’nin Avrupa’ya ihtiyacı var. Avrupa’nın da güvenlik konusunda üstlendiği sorumluluk için verdiği sözlere bağlı kalan ve demokratik yolu izleyen bir Türkiye’ye ihtiyacı var.”

Son Haberler
MEB'den öğrencilere dijital etkinlik dergisi
MEB'den öğrencilere dijital etkinlik dergisi
Beşiktaş’ın transfer gündemindeydi: Israrla Barcelona’da kalan yıldız için flaş iddia
Beşiktaş’ın transfer gündemindeydi: Israrla Barcelona’da kalan yıldız için flaş iddia
Kocaelispor ve Sakaryaspor 41. randevuda
Marmara derbisi'nde 41. randevu
Sobaya benzin dökünce dehşeti yaşadılar: Ölü ve yaralılar var
Sobaya benzin dökünce dehşeti yaşadılar: Ölü ve yaralılar var
Şikenin belgesi sosyal medyada paylaşılan video oldu: Soruşturma başlattılar
Şikenin belgesi sosyal medyada paylaşılan video oldu: Soruşturma başlattılar