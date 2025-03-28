Tutuklama sonrası ilk üst düzey çıkış! Macron'dan dikkat çeken 'İmamoğlu' mesajı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk üst düzey çıkış Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan geldi. Macron, Türkiye'nin Avrupa için önemini vurgularken, İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası yaşananlar için Türkiye'de özgürlüklere yönelik sistematik saldırılardan üzüntü duyduklarını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve 30 kadar Avrupa ülkesiyle gerçekleştirdiği zirvenin sonunda Türkiye’de 19 Mart’ta başlayan süreçle ilgili konuştu.

Fransız TF1 kanalının Agence France Press’ten aktardığına göre Macron, ‘muhaliflere ve sivil topluma kovuşturmaların sistematik niteliğine’ dikkat çekti.

İMAMOĞLU MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Macron, “İstanbul belediye başkanının gözaltına alınıp tutuklanması yalnızca pişmanlık duyulacak bir ihlal” dedi.

Fransa cumhurbaşkanı Macron, gözaltına alınan İmamoğlu'na ilişkin şunları kaydetti;

“Muhalefet figürleri ve sivil toplum üyelerinin sistematik soruşturmaya tabi tutulması, haber alma ve toplanma özgürlüğüne saldırılar ve İstanbul belediye başkanının gözaltına alınıp tutuklanması yalnızca pişmanlık duyulacak ihlal ve saldırılardır. Türkiye’nin Avrupa’ya ihtiyacı var. Avrupa’nın da güvenlik konusunda üstlendiği sorumluluk için verdiği sözlere bağlı kalan ve demokratik yolu izleyen bir Türkiye’ye ihtiyacı var.”