Tutuklanan AKP'li başkanın yerine Aydın Demirdirek getirildi!

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yürütülen "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un yerine, Belediye Meclisi’nde yapılan seçimde AK Partili Meclis üyesi Aydın Demirdirek Başkan Vekili olarak seçildi.

BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ

Soruşturma kapsamında Ahmet Sungur dahil 5 kişi tutuklanmış, Sungur İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı. Yahşihan Belediyesi Nikah Salonu’nda basına kapalı yapılan seçimde, AK Parti’li meclis üyeleri Aydın Demirdirek ve Hüseyin Şenol aday oldu. Demirdirek, 15 meclis üyesinden 10’unun oyunu alarak Başkan Vekili seçildi.

Seçim sonrası açıklamalarda bulunan Demirdirek, sadece kendisinin değil, tüm meclis üyeleri ve Yahşihan halkının kazandığını söyledi.

"GÖREVİNE DÖNERSE, EMANETİ KENDİSİNE TESLİM EDERİM"

Demirdirek, "Ben şu an Belediye Başkan Vekiliyim. Eğer 6 ay içinde kanun ve yasalar çerçevesinde başkanımız görevine dönerse, emaneti kendisine teslim ederim. Hiçbir işçi ve memur arkadaşımız en küçük bir ayrımcılıkla karşılaşmayacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.