Tutuklanan gazeteci Furkan Karabay serbest bırakıldı

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Tutuklanan gazeteci Furkan Karabay serbest bırakıldı

Geçen hafta, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve kayyum atanmasına yönelik olarak sosyal medya paylaşımları sebebiyle tutuklanan gazeteci Furkan Karabay, mahkeme kararıyla serbest kaldı.

Tutuklu gazeteci Furkan Karabay hakkında tahliye kararı verildi.

8 Kasım'da gözaltına alınan ve 9 Kasım'da tutuklanan Karabay'ın ilerleyen saatlerde Marmara Kapalı Cezaevi'nden çıkması bekleniyor.

YAPILAN İTİRAZ KABUL EDİLDİ

Tutuklanan ve yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’le ilgili soruşturma sürecine dair haberi ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Karabay, 9 Kasım'da tutuklandı.

"Terörle mücadele etmiş kişileri hedef gösterme" suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Furkan Karabay hakkında, yapılan itirazın ardından tahliye kararı verildi.

İtirazı kabul eden İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi, Karabay'ın gazeteci olduğunu belirterek, "Tutuklama tedbirinin dosyanın muhtevası ile bağdaşmıyor, adli kontrol uygulanabilirdi" dedi.

AVUKATI DUYURDU

Tahliye haberini, Karabay'ın avukatı Enes Ermaner duyurdu.

Ermaner, X paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Adalet bir kez daha tecelli etti. Gazeteci Furkan Karabay hakkında verilen tutuklama kararına itirazımız İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilerek tahliyesine karar verildi. Umarım bu hem Furkan’ın hem de gazetecilerin uğradığı son hukuksuzluk olur."

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