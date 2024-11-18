Tutuklanan gazeteci Furkan Karabay serbest bırakıldı

Tutuklu gazeteci Furkan Karabay hakkında tahliye kararı verildi.

8 Kasım'da gözaltına alınan ve 9 Kasım'da tutuklanan Karabay'ın ilerleyen saatlerde Marmara Kapalı Cezaevi'nden çıkması bekleniyor.

YAPILAN İTİRAZ KABUL EDİLDİ

Tutuklanan ve yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’le ilgili soruşturma sürecine dair haberi ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Karabay, 9 Kasım'da tutuklandı.

"Terörle mücadele etmiş kişileri hedef gösterme" suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Furkan Karabay hakkında, yapılan itirazın ardından tahliye kararı verildi.

İtirazı kabul eden İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi, Karabay'ın gazeteci olduğunu belirterek, "Tutuklama tedbirinin dosyanın muhtevası ile bağdaşmıyor, adli kontrol uygulanabilirdi" dedi.

AVUKATI DUYURDU

Tahliye haberini, Karabay'ın avukatı Enes Ermaner duyurdu.

Ermaner, X paylaşımında şu ifadeleri kullandı: