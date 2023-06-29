Tutuklanan Merdan Yanardağ’dan ilk mesaj: Haksızlıklara hiçbir zaman boyun eğmeyeceğim

TELE1’de yayınlanan programındaki açıklamaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, gözaltına alınarak Çağlayan Adliyesi’ne getirilmişti. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturması Bürosu savcısı tarafından sorgulanan Yanardağ, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

"Terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Yanardağ, dün avukatı Bilgütay Hakkı Durna ile cezavinde görüştü.

“HER ŞEYE RAĞMEN ENGELLERİ AŞACAĞIZ”

Durna, “Merdan Yanardağ ile Silivri Cezaevi’nde görüştüm. Herkese selamı var. Dayanışma gösteren dostlarına sevgilerini iletiyor. Sağlığı yerinde” dedi.

Durna, Yanardağ’ın mesajını da iletti:

“Ben her şeye karşı engelleri aşacağımızı düşünüyorum. Herkesi sevgiyle selamlıyorum. Bir şeyin bilinmesini istiyorum. Haksızlıklara hiçbir zaman boyun eğmeyeceğim.”