Tutuklanan Zeydan Karalar'dan ilk mesaj

CHP'li belediyelere yönelik cumartesi sabahı gerçekleştirilen son operasyonda gözaltına alınan ve dün sabah İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı.

Adanalılar, Karalar’ın tutuklama kararının açıklanmasından saatler önce Adana Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak Karalar’a desteklerini bildirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi önüne toplanan binlerce yurttaşa, Karalar hakkında verilen tutuklama kararını CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu duyurdu.

Tanburoğlu yaptığı konuşmada tutuklanan Karalar’ın, Adanalılara gönderdiği mesajı da okudu.

Karalar’ın mesajı şu şekilde:

"Bir hukuk darbesi yaşıyoruz. Kurgulanmış bir senaryo uygulanılmak isteniyor. Ben bir süre önce toplumdaki etkili isimlerin, etkili medyanın susturulacağını söylemiştim. Hiç ilgimin alakamın olmadığı bir davada yargılanıyorum.

Adana da, Türkiyem de beni bilir. Alnımız ak. Veremeyeceğimiz hesap yoktur. Güzel günler mutlaka gelecektir ve elbet tekrar görüşeceğiz.

İlimi, Türkiyemi, insanlarımı çok seviyorum. onlara hizmet etmekten onur duyuyorum. Zeydan Karalar’a boşuna, ‘Adana gibi Başkan’ demiyorlar. Her birinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."