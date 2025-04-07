Tutuklu arkadaşları için ses yükselttiler! Vize sınavına boykot

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda isim, başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklandı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun ayrıca diplomasının da iptali ve gözaltına alınmasına yönelik birçok kentte sokak eylemi başlatılmıştı.

Eylemlere katılan ve destek veren bazı üniversite öğrencileri ise tutuklandı.

ÖĞRENCİLER ARKADAŞLARI İÇİN SINAVLARI BOYKOT ETTİ

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileri, tutuklanan arkadaşları için boykot başlatarak sınavlara girmedi. Sıralara, "Bu alan anayasal haklarını kullandıkları için tutuklanan sıra arkadaşlarımıza ayrılmıştır" notu asıldı.

Üniversiteli gençlerden tutuklu arkadaşları için eylem çağrısı