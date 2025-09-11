Tutuklu avukat Epözdemir'den flaş açıklama! 'Gerçekleri paylaşacağım...'

Tutuklu avukat Rezan Epözdemir, hakkındaki rüşvet iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Epözdemir, tutukluluğuna ilişkin şimdiye kadar neden sessiz kaldığını da açıkladı.

"BÜTÜN BELGE VE KAYITLARI PAYLAŞACAĞIM"

Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "En kısa sürede bütün bilgi, belge ve kayıtları da sunup tüm gerçekleri sizlerle paylaşacağım." dedi.

Epözdemir, ailesinin paylaşım yapmaması konusundaki uyarılarını dikkate aldığını söyleyerek "En kısa sürede bütün bilgi, belge ve kayıtları da sunup tüm gerçekleri sizlerle paylaşacağım. Destek ve dualarınız için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Epözdemir'in paylaşımı şöyle

"Kıymetli dostlarım; birçok arkadaşımız, meslektaşımız ve basın mensubu açıklama yapmayacak mısınız diye soruyor. Aslında anlatmak istediğim çok şey var fakat avukatlarım ile kıymetli aile büyüklerim bu aşamada açıklama yapmamam konusunda ricacı oldular. Ben de kendilerini kırmadım, şu ana kadar açıklama yapmadım. En kısa sürede bütün bilgi, belge ve kayıtları da sunup tüm gerçekleri sizlerle paylaşacağım. Destek ve dualarınız için teşekkürler… Selam ve sevgiler…"

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla 14 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Epözdemir, Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve Mattia Ahmet Minguzzi davalarının da avukatlığını yapmıştı.