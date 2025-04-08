Tutuklu Başkan Ahmet Özer'den Mahir Polat için tutuksuz yargılama çağrısı

Kaynak: ANKA
Tutuklu Başkan Ahmet Özer'den Mahir Polat için tutuksuz yargılama çağrısı

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aynı cezaevinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın tutuksuz yargılanması çağrısında bulundu.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumunun iyi olmadığına dikkat çekti.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ahmet Özer'in sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşıldı.

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Özer'in mesajında, "Hepimiz haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklandık. Tarafıma uygulanan düşman ceza hukuku da tüm kamuoyunun malumu. Bu zor ve zincirlenmiş günleri hep birlikte mücadele ederek aşacağımıza ilişkin inancım tam" ifadeleri kullanıldı.

Mahir Polat’ın kalp rahatsızlığı ve sağlık sorunları bulunduğunu dikkat çekilen mesajda, "Sayın Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlığını yaptığım dönemde yakınen çalıştığım, çok değerli arkadaşımız Mahir Polat’ın içinde bulunduğumuz cezaevi koşullarında bulunmasının risklerini de artık tüm Türkiye biliyor. Mahir Polat’ın ağır sağlık sorunları ve kalp hastalıkları nedeniyle bu süreçte tutuksuz yargılanması için harekete geçilmesini temenni ediyoruz." denildi.

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