Tutuklu Başkan Murat Çalık yarın ameliyat olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan ve İzmir Buca Cezaevi'ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye yatırılmıştı.

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumuna yönelik endişeler sürerken çalışma arkadaşları son durumu hakkında bilgi vermişti.

Çalık'ın lösemi ve lenfoma hastalıklarının yeniden nüksetme ihtimalinin yükseldiğine vurgu yapılan açıklamada "Hastanede yapılan son tetkikler, Çalık’ın lenf kanserinin yeniden nüksetmesine dair net bulgular içermektedir" ifadeleri kullanıldı.

İki kez kanseri yenen ve İBB operasyonunda tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, kemik iliğinden alınan örnekte lenfomatik bulgulara rastlanılmasından dolayı yarın ameliyat edilecek.