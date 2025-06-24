Tutuklu Belediye Başkanı Murat Çalık'a biyopsi yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmada 23 Mart'ta tutuklanan ve 4 Haziran'da İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden İzmir Buca Cezaevi'ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, dün tekrar hastaneye götürüldü.

Çalık’ın avukatı Melih Koçan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, müvekkilinin boyun lenflerinde daha önce yaşadığı rahatsızlığın nüksettiğini belirtti.

Çalık'ı muayene eden heyet, hastaneye yatışına karar verdi.

KİTLE NEDENİYLE BİYOPSİ YAPILDI

Bugün ise Çalık'a boynundaki kitle nedeniyle biyopsi yapıldı.

Çalık’ın 2006’da boynunda kitle çıktığında lenf kanseri teşhisi konmuştu. Kötü huylu olan kitle iki kez ameliyat edilerek temizlenmişti.