Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'a ikinci biyopsi: 4 parça kitle alındı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'a ikinci biyopsi: 4 parça kitle alındı

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a boynundaki kitle nedeniyle yeniden biyopsi yapıldı. Çalık'ın boynundan 4 parça kitle alındığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevine gönderilen ve 4 Haziran’da İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu risk yaratmaya devam ediyor.

Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören Çalık için geçen hafta, cezaevi koşullarında hayati riskinin arttığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmasının ardından İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tetkik ve tahliller yapılarak cezaevine geri sevk edilen ancak nükseden ağrıları nedeniyle 23 Haziran Pazartesi günü yeniden hastaneye sevk edilen Çalık’ın tetkikleri sürüyor.

Geçen cuma gece acil olarak tomografiye giren Çalık’ın sonuçlarını değerlendiren 12 kişilik hastane heyeti Çalık'a boynundaki kitle nedeniyle tekrar biyopsi yaptı. Çalık’ın boynundan 4 parça kitle alındı. Çalık’ın boynuna 24 Haziran’da da biyopsi yapılmıştı.

Son Haberler
Ekrem İmamoğlu Silivri'den meydan okudu!
Ekrem İmamoğlu Silivri'den meydan okudu!
Marcus Rashford Manchester United'a dönüyor
Marcus Rashford evine dönüyor
Hakkari'de korkutan deprem!
Hakkari'de korkutan deprem!
Gökhan Akkan altyapısında yetiştiği Gençlerbirliği'ne geri döndü
Gökhan Akkan altyapısında yetiştiği Gençlerbirliği'ne geri döndü
Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kimsenin gözünün yaşına bakmayız
Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kimsenin gözünün yaşına bakmayız