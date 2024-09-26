Tutuklu müteahhitin oğlu ile cezaevi müdürü arasındaki rüşvet pazarlığı!

6 Şubat Adana'da yaşanan depremde yıkılan ve 96 kişinin hayatını kaybettiği Hasan Alpargün Apartmanı'nın tutuklu müteahhiti Hasan Alpargün'ün bulunduğu cezaevinin müdürü ile Alpargün’ün oğlu Hasan Can (Aleks) Alpargün arasında rüşvet pazarlığı ortaya çıktı.

Cezaevi müdürü Alpargün'ün oğlundan 100 bin lira rüşvet istedi, pazarlık sonucu Alpargün 80 bin lira gönderdi. Parayı alan cezaevi müdürü, Hasan Can (Aleks) Alpargündiye mesaj gönderdi. Rüşvet olayı deprem davası dosyasına da eklendi ancak daha sonra ayrılarak soruşturma başlatıldı.

96 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 14 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da yıkıldı, 96 kişi yaşamını yitirdi. Yarın görülecek duruşmada karar bekleniyor.

Apartmanın yapı müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün, 6 Şubat 2023 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçmıştı. Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü'nce yakalanan Alpargün, Adana'ya getirilmişti. Alpargün, gözaltına alındığı sırada gazetecilerin "yaptığınız binanın çökmesiyle 96 kişi öldü ne diyeceksiniz" sorusuna, "mukadderat" diyerek cevap vermişti. Alpargün, 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.

'BABANIZ ÇOK İYİ BİLGİNİZ OLSUN'

Müteahhit Hasan Alpargün'ün tutuklu bulunduğu cezaevindeki müdürü ile oğlu Hasan Can (Aleks) arasında rüşvet pazarlığı yaşandı. Cezaevi müdürü Alpargün’ün oğlundan 100 bin Türk Lirası talep etti. Hasan Can (Aleks), cezaevi müdürüne, "Müdürüm 80 bin yapsak olmaz mı? Çünkü benim hesaplarımda da bloke var" diye yanıt verdi ardından 80 bin Türk Lirası gönderdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu durumun ardından cezaevi müdürü Aleks'e, "Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere" diye mesaj attı. Müdür bir gün sonra da "Merhaba, babanız çok iyi bilgin olsun" diye mesaj iletti. Söz konusu rüşvet pazarlığı Alpargün Apartmanı dava dosyasına eklendi. Ancak daha sonra rüşvet olayı dosyadan ayrılarak soruşturma başlatıldı.