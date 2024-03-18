Tütün çuvalına ağırlık yapsın diye peçete koydu, iki kardeşten dayak yedi

Kaynak: İHA
Tütün çuvalına ağırlık yapsın diye peçete koydu, iki kardeşten dayak yedi
Bursa İnegöl’de 2 ay önce ağırlık yapması için çuvalın içine peçete koyup tütün satışı yapan şahıs, mağdur iki kardeş tarafından darp edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İbrahim A. ve kardeşi Aşık A., 2 ay önce Deniz D.'yi telefonla arayarak tütün satın aldı.

Ücretini ödedikten sonra 40 bin TL değerinde tütünün dolu olduğu çuvalları alıp gitti.

Kardeşler, daha sonra ise çuvalların içinde peçeteler olduğunu fark etti ve dolandırıldıklarını anladı.

Birçok kez ulaşamadıkları Deniz D.'yi başka bir telefondan arayan İbrahim A. ve Aşık A., tütün alacaklarını söylediler.

Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişindeki yeşil alanda gerçekleşen buluşmada kardeşleri gören Deniz D., kaçmaya başladı.

İki kardeş, Deniz D.'yi yakaladıktan sonra darp ederken, olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya son verdi.

Deniz D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aşık A. ve İbrahim A. ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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