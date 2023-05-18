Tütüncü cinayetinde lise öğrencisi tutuklandı

Olay, 16 Mayıs günü akşam saatlerinde Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi'nde meydana geldi. Tütün ürünleri satılan dükkanı işleten, 9 çocuk babası Şefik Kaya, göğüs bölgesinden tabancayla 4 kurşunla vurularak öldürüldü. Saldırgan olayın ardından kaçtı.



Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, E.K. ve D.K.’yi aynı gün gözaltına alındı. Şefik Kaya ile şüpheliler arasında 2 yıl önce, pazar yerinde tezgah açma meselesinden çıkan kavgadan dolayı husumet olduğu öğrenildi.



Suçlamaları reddeden kardeşler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Kaya'yı öldürdüğü iddia edilen lise öğrencisi E.K. kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklandı, ağabeyi D.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Kaynak: DHA)