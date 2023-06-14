Tutundukları tente uçurtma gibi havalandı. Çıkan fırtınada 3 kişi hayatını kaybetti

Çin'de çıkan şiddetli fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı. İnsanlar fırtınada uçmamak için tenteden tutundu ancak tutundukları tente uçurtma gibi havaya yükseldi. Metrelerce yükseklikten düşen 3 kişi hayatını kaybetti.

Tutundukları tente uçurtma gibi havalandı. Çıkan fırtınada 3 kişi hayatını kaybetti

Çin'de meydana gelen şiddetli fırtına, ülkenin vatandaşlarına hem maddi hem de manevi birçok sorun yaşattı. Fırtınada üç kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, Wuhu kentindeki güvenlik personelinin ölümünün, fırtına sırasında devrilen 450 tonluk bir vincin neden olduğunu bildirdi.

Çin'in Weibo adlı sosyal medya platformunda, Jiangsu'da yaşayan bir kişi, annesinin evinin çatısındaki güneş enerjili su ısıtıcısının havaya uçtuğunu ancak şans eseri kimseye zarar vermediğini aktardı.

Yiling şehrinde de güçlü bir fırtına çıktı ve insanlar kendilerini korumak için tentelere tutunmaya çalıştı. Ancak fırtına tarafından sürüklenen insanlar havaya doğru yükseldi.

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