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Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı: Tütünün zarar vermediği organ yok

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl dünyada yaklaşık 6 milyon kişinin ölümüne neden olan sigaranın vücutta zarar vermediği organ bırakmadığını ifade etti.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 09:58
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Tütünün zarar vermediği organ yok. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı açıkladı

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı: Tütünün zarar vermediği organ yok
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İHA’nın haberine göre; Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, tütün dumanının kansere neden olan 70’ten fazla kimyasal içeriği bulunduğunu belirtereki, “Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı madde maalesef tütündür. Zararı bilinmesine rağmen kullanan sayısı her geçen gün artmaktadır” ifadelerini kullandı.

“TÜTÜN ÜRÜNLERİ KEMİKLERDE VE KASLARA ZARAR VERİYOR”

Tütün ve mamulleri kullanımının ayı zamanda hareket kısıtlılığına da neden olduğunu belirten Op. Dr. Mutlu Güngör şunları ifade etti:

“Tütün ürünlerinin genel olarak sağlığa çok fazla zararı olduğu gibi aynı zamanda ortopedide kemik ve eklem hastalıklarında ciddi anlamda etkilerini görebiliyoruz. Tütün ürünleri mikr o dolaşımı bozduğu için kıkırdakların ve kasların beslenmesi bozulduğu için tütün kullananlarda erken yaşta kireçlenme kemiklerde ve kaslarda zayıflama ve tabii ki bunlara bağlı olarak eklem ağrıları, kas ağrıları ile bize başvuruyorlar. Geri dönülmez zararlar ortaya çıktıysa maalesef cerrahi tedavi gerektirebilir eğer cerrahi tedavi gerektirmiyor ise fizik tedavi ile sorunu çözebiliriz”

“TÜRKİYE’DE HER YIL 41 BİN KİŞİ AKCİĞER KANSERİNE YAKALANIYOR”

Akciğer kanserinin, kanser ilişkili ölümler arasında ilk sırada yer aldığını ve hastalığın bu kadar sık görülmesine rağmen sigara kullanım hızının bir türlü düşürülemediğini belirten Op. Dr. Mutlu Güngör, “Verilere göre dünyada yıllık 2,2 milyon, Türkiye’de ise yaklaşık 41 bin yeni akciğer kanseri tanısı konuluyor. Maalesef erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da vaka sayıları artıyor. Bunun da en büyük nedeni sigara” ifadelerini kullandı.

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